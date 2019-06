Fallece la actriz Edith González, a los 54 años de edad

Familia decidió desconectarla

Víctima de cancer, falleció la madrugada de este jueves, a los 54 años, la actriz mexicana Edith González, quien destacó por sus actuaciones en las telenovelas Corazón salvaje, Salomé y Doña Bárbara.

Leticia Calderón confirmó el deceso de la actriz en su cuenta de Twitter con un emotivo mensaje: “Güera (Edith) te vamos a extrañar! No hay dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño”.

La actriz fue desconectada por decisión de la familia en un hospital de Huixquilucan, Estado de México, donde se encontraba internada desde hace un par de semanas debido a que el cáncer volvió a su cuerpo.

“Edith tenía 54 años y decidieron desconectarla durante la madrugada de este jueves. El cáncer volvió a su cuerpo, pero desconozco en qué parte. Sólo puedo decir que este mal la llevó a una condición de debilidad”, comentó Mara Patricia Castañeda, directora general de Televisa Espectáculos.

La familia, dijo, “optó por desconectarla porque no sé si se haya puesto mal del corazón o de algún otro órgano. Edith siempre fue muy discreta y nunca quiso confirmar que el cáncer había vuelto”.

Castañeda informó que la actriz Vanessa Bauche le comunicó a Cynthia Klitbo que Edith anhelaba ser velada en el Teatro “Jorge Negrete”, de la ANDA, pero aún no se sabe si se cumplirá esa petición.

Fue hace dos meses cuando trascendió que a Edith González le había regresado el cáncer. No obstante, fue la propia actriz quien desmintió la noticia en un encuentro con la prensa.

“Pues sí ya, ni modo, ahí que se queden con su nota. Sin comentarios, aquí estoy y punto”, expresó el pasado 22 de abril al explicar que por diversión portaba una peluca rosa en la cabeza.

En agosto de 2016, a través de sus redes sociales, la artista reveló que padecía cáncer de ovario y había sido sometida a una intervención quirúrgica para luego continuar con un tratamiento de quimioterapias y radioterapias. Dos años después declaró que había ganado la batalla contra esa enfermedad.

Mara Patricia Castañeda recordó que la última vez que vio a Edith fue en una comida de un amigo en común.

“Llegó acompañada de Constanza, que está preciosa, y de su asistente. Su marido no pudo ir. La vi muy contenta y con eso me quiero quedar, con su sonrisa, con las ganas de no victimizarse sino seguir luchando y trabajando”, resaltó.

Consideró que se le debe recordar “como un ejemplo, como una mujer que no se venció y que luchó hasta el último día de su vida. Debe ser un ejemplo para todas las mujeres”.

De acuerdo con Castañeda, Lorenzo Lazo, esposo de la actriz, padece cáncer en el estómago.

A Edith González le sobreviven su hija Constanza de 14 años, su madre Ofelia Fuentes, su marido y su hermano Víctor Manuel.