Adam Sandler visita México para promover “Misterio a bordo”

Comparte créditos en la cinta con su inseparable Jennifer Aniston y con el mexicano Luis Gerardo Méndez

La nueva producción original de Netflix para el mundo

Arturo Arellano

“Misterio a bordo” es la nueva producción original de Netflix para el mundo, una cinta de detectives, pero con la comedia inigualable de Adam Sandler que protagoniza la historia junto a Jennifer Aniston, lo mismo participa el mexicano Luis Gerardo Méndez con lo que marca su debut oficial en Hollywood. La cinta estará disponible en la plataforma de streaminga partir de este 14 de junio.

Luis Gerardo, en conferencia de prensa, reconoció “estaba nervioso, era mi primera vez trabajando junto a artistas como Adam Sandler y Jennifer Aniston, pero en cuanto abrí la boca en el set todo mundo se rió, eso me dio confianza, me di cuenta de que el oficio del actor es el mismo aquí y en China, y si haces la comedia con verdad y honestidad, ésta va a viajar a cualquier parte del mundo”.

Encuentra en esta experiencia que la única diferencia entre hacer cine en México y en Hollywood es “definitivamente el presupuesto, aquí teníamos a cinco mentes brillantes detrás de un monitor solo para darnos una mejor línea”.

Sandler añade que “trabajar con Luis Gerardo Méndez fue muy divertido, es un actor puntual, responsable y ocurrente, se adaptó muy bien a la forma de trabajo y estamos muy a gusto. De Jennifer Aniston, qué más puedo decir, ella es maravillosa, asombrosa, es talentosa y la conozco desde no sé cuántos años atrás, veinte, treinta, quizá cuarenta, ochenta, no lo recuerdo (risas) y he trabajado con ella desde entonces. Creo que Jennifer es una de las damas más divertidas que haya conocido, me gusta estar con ella y hacer películas; ella es divertida, graciosa y la pasé muy bien con ella”.

Méndez reiteró que su llegada al foro fue un “encuentro surreal y complicado, con Adam es distinto porque es un tipo relajado y te hace sentir bienvenido, pero con Jennifer sí fue muy impresionante para mí que crecí viendo ‘Friends’, es una figura mediática de mi pubertad bastante importante, me tardé como dos semanas en asimilar que estaba trabajando con ella, cuando me la presentaron creo que ni pude verla a los ojos, pero después nos volvimos cercanos, fue un placer trabajar con ella. Sí fue complicado dejar de verlos como las estrellas a las que admiras para hacerlos tus colegas, pero el set se volvió un lugar creativo”.

Luis Gerardo refirió la cinta “El cantante de bodas” como la que más recuerda de Sandler “es la que más me marcó, van a hacer un remake en México y yo dije no, es una estupidez los clásicos deben dejarse como están”, a lo que Sandler respondió con sorpresa “¿Es en serio?, wow!”. Luego habló de su experiencia con fans mexicanos y de su paso por México “Amo a este país, la gente es muy amable, ayer Luis Gerardo me llevó a comer escamoles, pero no me dijo qué eran hasta después de haberlos comido, la verdad me gustaron, los amé, pero cuando supe qué eran me sorprendí un poco”.

Previamente, Sandler había reconocido que “me encantaría hacer una película en México, no sé cuándo pero sé que lo haría. Hay directores que me encantan, me gustaría estar alguna vez en una de sus películas, quizá algún día pueda suceder; comedia o lo que sea, sólo me gustaría hacer una película aquí. Eugenio es un gran amigo mío”, concluyó. La cinta estará disponible en Netflix a partir de este viernes 14 de junio.

