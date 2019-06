Sesgo político a la migración

Ángel Soriano

El problema humanitario de miles de migrantes centroamericanos, africanos y cubanos que intentan cruzar las fronteras sur y norte en busca de mejora a sus condiciones de vida, tomó un sesgo político por la conducción del problema que ahora nos enfrenta con la Unión Americana, y que nos echa una carga adicional al intentar resolver los asuntos internos de países de la región y servir de ariete del proceso electoral estadunidense.

Si bien a la secretaría de Gobernación le corresponde atender asuntos migratorios, de seguridad nacional y la relación con los estados, es SRE la que tiene que ver con los asuntos exteriores y de Economía en cuanto al comercio exterior, pero de ninguna manera los tres titulares de las tres respectivas carteras serían designados para atender un asunto concreto descuidando sus actividades normales, por lo que se decidió, consideramos, por quien encabezó la delegación negociadora en Washington.

Tampoco el gobierno federal puede desatender el reclamo airado del poderoso país del norte pues en sus fronteras se agolpan miles en busca de refugio y nos reclaman, con justa razón, no sólo por darles libre paso, sino por estimular su marcha hacia la Unión Americana ofreciéndoles transporte, alimento y asistencia médica.

Ante este atractivo, los reclamantes de asilo no sólo se han multiplicado, sino que rechazan otro tipo de ofertas.

El panorama actual es desolador: los 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, policías federales, estatales y municipales, serán insuficientes para detener la migración centroamericana y, como ha sido señalado por expertos, México no tiene capacidad para aceptarlos como tercer país seguro. Tampoco serán suficientes ni 45 ni 90 días para resolver el conflicto que, evidentemente, tomará otro sesgo más allá del político y diplomático.

Parlamento abierto llegó para quedarse

El parlamento abierto es una práctica común de nuestra Legislatura, es algo que hemos instalado y queremos que se quede para siempre, que nunca más se legisle, a pesar de que se tenga una mayoría, a espaldas del pueblo dijo el presidente de la JUCOPO, Mario Delgado Carrillo, en Monterrey, N.L. en donde citó que por primera vez se está haciendo este ejercicio: discutir el Plan Nacional de Desarrollo.

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? La ruta que se plantea para nuestro país en los siguientes seis años. ¿Y por qué no abrirla? ¿Por qué no discutirla? ¿Por qué no escuchar a todos los sectores: productivos, académicos, gobernadores, todos los interesados en este tema, que sin duda son muchos, que manifiesten que expresen su opinión…Horas antes de solicitar licencia como gobernador de Campeche para recorrer el país en busca de la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, designó a Adriana Ortega Hernández como representante del gobierno de Campeche en la CDMX, en sustitución de Tirso R de la Gala, en tanto el Congreso local eligió a Miguel Aysa González como gobernador interno.

Y en Oaxaca el ex director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, que abandonó el tricolor para buscar la senaduría mediante la alianza PAN-PRD, se reintegró al otrora partidazo y una vez que cumplió los requisitos el dirigente estatal Jorge González Illescas le extendió la credencial correspondiente, y se afirma que apuntalará la campaña del campechano…Mientras la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum prepara ajustes en su gabinete de seguridad y justicia tras el secuestro y ejecución del joven chihuahuense Norberto Ronquillo, en la misma demarcación de Tlalpan se reporta otro caso igual, el de Leonardo Avendaño, con idénticas características. Y, como siempre, la policía sólo espera un pitazo para esclarecer los hechos…

