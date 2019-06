Arranca la carrera por la presidencia del PRI

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“He tomado la firme decisión de solicitar licencia como gobernador constitucional del estado de Campeche.

Iniciaré un nuevo proyecto político que nos acerque a las causas de la gente para continuar trabajando por todo nuestro país”, anunció el mandatario de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

Vale decir que era una renuncia anunciada.

Pese a la severa derrota del PRI en las elecciones federales de 2018, Moreno Cárdenas siempre confió en que su partido puede recuperar una posición preponderante en el panorama político nacional y, por lo mismo, manifestó interés por encabezar ese instituto político para llevarlo por la senda de la reconstrucción.

Pero no deseaba ser impuesto por la tradicional vía del “dedazo” que el pasado presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conservó como parte de sus privilegios “metaconstitucionales” de nombrar y remover a los candidatos y a los dirigentes del Revolucionario Institucional.

Al declinar el poder del hasta ahora último presidente de la República surgido de las filas del PRI, Moreno Cárdenas se formó al lado de quienes desean un sistema democrático para elegir a los candidatos y dirigentes.

Esta posición se reforzó cuando llegó el momento de iniciar el proceso para relevar a la actual dirigencia, en particular a la presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, y al secretario general Arturo Zamora.

De hecho, casi todos los aspirantes a dirigir al tricolor fueron partidarios de que la elección se decida mediante votación abierta a todos sus militantes.

Así se han expresado el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, José Narro Robles, los ex gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega y de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y, por supuesto, Moreno Cárdenas, además de otros aspirantes a quienes se conceden menos posibilidades, como José Ramón Martel, ex diputado que ha ocupado algunos cargos en el CEN del partido.

Ahora, al anunciar que iniciará formalmente su campaña electoral, Moreno, conocido popularmente como “Alito” dijo que recorrerá todos los caminos de México “como siempre lo hemos hecho, hablando claro, directamente con la gente y defendiendo las causas con carácter, con firmeza y gran determinación”.

(Tras el anuncio, el Congreso de Campeche votó para elegir al gobernador sustituto y nombró a Miguel Aysa González ).

El principal problema para Moreno Cárdenas es que se le acusa de “demasiada cercanía” con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ex priísta que formó su propio partido, Morena, para llegar al poder.

De hecho, durante la informal campaña de los aspirantes a la presidencia del tricolor, el ex rector Narro Robles, advirtió que las aspiraciones de Moreno están impulsadas desde Palacio Nacional y que de triunfar, el PRI se convertiría “en un satélite del partido en el gobierno”.

“Debemos rechazar la ruta que se pretende imponer desde Palacio Nacional. Convoco a la base militante de mi partido a que rechacemos las imposiciones y las injerencias indebidas”, dijo Narro Robles en un video difundido en su cuenta de Twitter.

El también candidato a dirigir al tricolor denunció que el proceso de renovación está cargado de “vicios y las prácticas menos deseables” y expuso que no se han respetado acuerdos pactados con la dirigencia nacional saliente.

El gobierno federal no es jefe de los estados.

Desde su pasado informe de labores, en agosto, Moreno Cárdenas fijó su posición ante el gobierno de López Obrador. Dijo:

“Hoy, desde aquí, saludamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial y próximo presidente de México, con el respeto y la cortesía que corresponden a la responsabilidad constitucional que habrá de asumir próximamente.

“Ante la nueva administración federal, reafirmamos nuestra fórmula de gobierno: ley y firmeza, política y diálogo. Respetaremos las facultades del gobierno federal; y haremos respetar las facultades estatales. “Entre órdenes de gobierno no existen jerarquías, sino esferas de competencia diferentes.

“Por eso los estados, conforme al artículo 40 constitucional, tienen gobiernos libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

“En consecuencia, ningún orden de gobierno es jefe de otro orden de gobierno. Y por ello mismo, ninguna figura federal puede convertirse en autoridad intermedia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.

“Todo es y todo será conforme a la constitución federal: de gobierno a gobierno. Esa es la esencia del federalismo, que haya una relación de equilibrio entre los intereses federales y los intereses locales”.

La Cosecha

En tanto la presidenta y el secretario general del PRI, Claudia Ruiz Massieu y Arturo Zamora Jiménez, encabezaron la primera reunión de la Conferencia Nacional de Honor de este instituto político, cuya encomienda central es propiciar el diálogo y la cohesión internas durante el proceso de renovación de su dirigencia nacional.

El referido órgano partidista lo integran Irma Cué Sarquís, Fernando Moreno Peña, Maximiliano Silerio Esparza, Enrique Burgos García y Héctor Hugo Olivares Ventura.

Durante la sesión de trabajo, se aseguró que la actuación de esa Conferencia refrenda el compromiso del CEN de asegurar que la elección se realice en un clima de respeto, de libertades y de participación democrática, como lo ha demandado su militancia.

En paralelo, la dirigencia del tricolor, declaró cerrado el proceso de reafiliación por lo que ya no se podrán incorporar al padrón interno nuevos militantes y sólo podrán votar los que se registraron antes del miércoles 12.

Buena suerte a los poblanos. El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró gobernador electo de Puebla al candidato de la coalición encabezada por Morena, Miguel Barbosa Huerta, quien prometió no más intromisión en la vida de los partidos, respeto a la pluralidad y a la diversidad de pensamiento.

Al dar las gracias a quienes le dieron su voto, el ex senador afirmó que la reconciliación en el estado no significa el olvido de todo, pues los poblanos quieren la verdad y la aplicación de la ley. Llamó a todos los actores sociales y políticos a trabajar por Puebla porque advirtió que hay mucho por hacer, sobre todo en materia de seguridad e igualdad.

También se comprometió a impulsar una nueva forma de hacer gobierno, a no ser un mandatario seducido por el poder y ser cercano a los ciudadanos.

El subsecretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó que el próximo sábado se instalarán módulos de atención en toda la frontera con Guatemala, para informar las acciones que pondrá en marcha el gobierno federal para regularizar la situación migratoria de los extranjeros en el país.

El funcionario federal anticipó que se podrán ofrecer hasta 20 mil empleos a la población migrante y siete mil becas, para que sus hijas e hijos estudien en territorio nacional.

May Rodríguez forma parte de la recién creada comisión especial que encabeza el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para frenar el flujo de migrantes centroamericanos en 45 días, como parte del acuerdo con Estados Unidos para evitar el aumento de aranceles a los productos mexicanos.

El subsecretario destacó que todas las acciones se llevarán a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), para verificar que se apeguen a las políticas humanitarias y sociales del gobierno mexicano.

Ahora que se acercan las vacaciones, quienes planean viajar, sobre todo quienes saldrán al extranjero, deben atender las recomendaciones de los expertos a fin de tener elementos para superar cualquier contratiempo.

Carlos Fresan, CEO de la agencia Goattravel, recomendó tener un seguro de viaje y confirmación de todos los medios de transporte.

Advirtió que, al momento de viajar, especialmente al extranjero, existen dos circunstancias que, de no contemplarse, representan un verdadero dolor de cabeza: no contar con un seguro de viajero y quedarse incomunicado en un destino desconocido.

El especialista recordó que al momento de contratar un seguro debemos tener en cuenta qué es lo que nos ofrecen, como cubrir gastos por vuelo demorado o cancelado, así como asistencia médica por accidentes, fallecimiento de un familiar u otros percances inesperados.

