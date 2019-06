Hundirán el NAICM en Texcoco con aguas negras

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Evitar que se convierta en monumento

Despilfarro de dinero para “borrarlo”

Los que no son envidiados nunca son completamente felices

Esquilo, 525.456 a. C.; historiador griego

Inundar la zona donde se pretendió construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es simplemente una locura.

No se trata de crear un parque ecológico donde lleguen las lagunas y se conviertan en vasos de regulación de las lagunas Casa Colorada, Xalapango y Texcoco Norte. Tampoco en una zona de esparcimiento para la comunidad. Ni mucho menos, en la zona donde lleguen aves para tomarles fotos o cuidar el ecosistema.

De acuerdo al director general del llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco, Inaki Echeverría, para justificar su nulo trabajo, asegura que recibirán 6.8 millones de metros cúbicos de agua descargada desde los nueve ríos del Oriente del Calle de México, antes de ser eliminadas al área de las ruinas multimillonarias del NAICM.

Si se trata de ecología, cómo es posible que en la cabeza de un burócrata pase la idea de derramar esa cantidad de metros cúbicos, seguramente diario ya que no lo especifica, pero de aguas negras. No se trata de agua pluvial, ni de agua potable. Es agua con desperdicios humanos.

Lo que busca este político es inundar la losa de cimentación, las columnas en forma de embudo y el tramo de la Pista 2, que en conjunto representaron 14 mil millones de pesos, sin contar el dinero desperdiciado en juicios y daños patrimoniales por la suspensión de la obra. Todo ello, representaría poco más de 80 mil millones de pesos más. Cuatro mil millones de pesos, que servirían para dotar de servicios de última tecnología para 50 hospitales en el país.Pero, para tratar de quedar bien con sus jefes, Iñaki, quiere enterrar todo vestigio de lo que, con el tiempo, se convertirá en el monumento al despilfarro más grande, después de Fobaproa, en la historia del país.

Ese aeropuerto, que algunos puristas del socialismo piensan es una obra faraónica, es a penas un aeropuerto de nivel de países del segundo mundo, al que aspiraríamos para atraer turismo e inversionistas.Enterrar en cinco años, como lo estima Iñaki, lo lograrían al término del sexenio. Esto para que el sucesor no se le vaya a ocurrir reiniciar esa obra y aprovechar los fierros que quedaron en esa región.

Aunque la burocracia le puso el ojo, quieren iniciar la inundación en dos meses en la zona del Lago Nabor Carrillo y después van sobre el polígono del NAICM. Iñaki, no dijo cuál sería el costo, ni el daño a la ecología de la zona, que de por si tiene que soportar la pestilencia de las aguas negras que todavía se descargan.

¿Hay motivo de castigar a los colonos de esa zona?

Por el momento, hay una orden de un juez federal para evitar esta inundación de pestilencia, al mismo tiempo que se suspendió indefinidamente la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. En pocas palabras, el país está empantanado y un aeropuerto digno de un país como el nuestro, está en “veremos”. Una pregunta cándida: ¿Por qué no se venden esos fierros del NAICM a la IP, para que ellos construyan el aeropuerto y los mexicanos no tengamos que poner un solo centavo para esa terminal y el gobierno tenga dinero para obras y política?

PODEROSOS CABALLEROS: Con el sello panista apareció una presunta “organización social” y el ayuntamiento de San Luis Potosí, para “divulgar” un “desacato” a una orden de un juez ante una autoridad que se negó a cambiar el uso de suelo a una reserva natural protegida de 4 hectáreas en el Parque Recreativo a la presa San José.

El chanfle que lleva la “denuncia” que es vieja, es la acusación contra el anterior alcalde fue Ricardo Gallardo, papá del actual coordinador de los diputados independientes. El alcalde Xavier Nava quiere proteger a empresarios inmobiliarios que pretenden apoderarse de la Sierra de San Miguelito. Así acabarían con el patrimonio de la comunidad de San Juan de Guadalupe que en la actualidad está dando la batalla por preservar sus tierras.

¿Cuáles son los compromisos con Nava con voraces inmobiliarios?

*** En México, de acuerdo con datos de la edición más reciente del Módulo de Trabajo Infantil 2017, que elabora el INEGI, existen 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan, incluso, en actividades económicas no permitidas, y en trabajo no remunerado que se realiza en actividades domésticas en el propio hogar bajo condiciones no adecuadas. Por ello, GINgroup, que dirige Raúl Beyruti, se suma al llamado de la Organización Internacional del Trabajo de erradicar el trabajo infantil en el mundo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La alianza entre Hilton y Reforestamos México para reforestar 15 mil metros cuadrados de áreas boscosas en Nuevo León, Guanajuato y Yucatán, hará que 53 hoteles Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn y Homewood Suites by Hilton en México recaudarán cerca de 200 mil pesos para adquirir el material necesario para impulsar la reforestación de zonas boscosas.

Posteriormente, empleados de Hilton, voluntarios realizarán esa tarea en bien del ecosistema, organizados por Pablo Prieto, líder de Responsabilidad Corporativa para México y Centroamérica de Hilton.

