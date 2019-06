Crisis migratoria a reventar

Desde el portal

Ángel Soriano

La crisis migratoria en México está a reventar. De acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, un millón y medio de extranjeros cruzan territorio nacional como Juan por su casa. Y si bien este periplo es considerado como transitorio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que ya hizo crisis política: el diputado Porfirio Muñoz Ledo acusa diversas violaciones administrativas, legales y humanitarias al Gobierno de la IV-T en el trato con los migrantes.

“Que no lo inflen tanto porque lo van a reventar” espetó el experimentado legislador y diplomático, político y dirigente social, al ex jefe de gobierno capitalino, que hasta el momento ha capitalizado la rispidez con el poderoso –para México sí- vecino país del norte y, de acuerdo a los observadores, aventajado aspirante presidencial. Le preguntó si ya asumió las funciones de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, de la SEGOB.

Esto sin considerar que Tonatiuh Guillén López ya fue relevado en su cargo en el Instituto Nacional de Migración (INM) por el experto en cárceles, Francisco Garduño López, sin que necesariamente tenga mensaje para los migrantes: encierro o destierro. Cambios ya acordados con el subsecretario Encinas, aclara el presidente al insistir en que la nueva política migratoria requiere de una nueva infraestructura operativa.

Entre si hay o no acuerdo secreto, si México terminará como tercer país seguro, si se aplicarán los aranceles en forma bilateral, o si los migrantes serán retornados por las buenas o por las malas, lo que se observa es un descontrol en el manejo del asunto. Entre pugnas y reacomodos en el Gabinete, establecimiento de protocolos y vigilancia fronteriza, pronto pasarán los primeros 45 días y Trump nos exige resultados. Veremos que más ocurrencias habrá.

TURBULENCIAS

Oaxaca respalda proyecto migratorio: Murat

“Oaxaca respalda este proyecto porque le da orden y desarrollo a México”, expresó a nombre del Gobierno de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa luego de la presentación de las medidas migratorias que emprenderá la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la frontera Sur. Reconoció, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, que por primera vez se atenderá el problema de manera seria y ordenada, al considerarlo como integral; ya que le dará certeza a las y los mexicanos…En la tribuna de la Comisión Permanente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo gala de su experiencia parlamentaria, dijo, respecto a las negociaciones con EU sobre la crisis arancelaria y migratoria: Yo quiero llamar la atención, sobre un hecho, yo ya no sé dónde quedaron los pactos y los no pactos y las firmas. Es como en juegos de magia, nada por acá, nada por acá, nada por allá, pero nadie sabe dónde quedó la bolita. Entonces, el pacto de Alejandro Celorio –consejero jurídico de la SER- está firmado, salió en The Washington Post, son dos, ya lo platicamos, dos funcionarios que no tienen el nivel para comprometerse, pero esto lo exhiben los Estados Unidos. ¿Hay otro pacto o no hay otro pacto? Los Estados Unidos dice que sí y que además, van a revelar poco a poco las cosas que hablaron con los mexicanos, como si fueran secretas o altamente pecaminosas…Y mientras sigue la pugna arancelaria, en la CDMX no se aclaran las cosas: sigue la violencia al alza y a la baja el nivel de incompetencia de los funcionarios del ramo.

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com