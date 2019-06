Ilusio de Magic On Ice sorprende en Arena Ciudad de México

El espectáculo de magia, comandando por Steve Wheeler, fusiona el patinaje con ilusiones de todo tipo

Arturo Arellano

Pocas veces se tiene oportunidad en México de presenciar un espectáculo de magia en los más altos niveles del ilusionismo mundial, mucho menos cuando de fusionar este arte con otras formas de espectáculo se trata, como lo es en el caso de Magic On Ice, que fusiona de manera cautivadora la magia con el patinaje artístico en su show, denominado Ilusio, que se estrenó con éxito en la Arena Ciudad de México.

La función arrancó con la presencia de un grupo de patinadores en el escenario, realizando una coreografía en la que pudieron presentar a toda la compañía, para finalmente entre humo, hielo y fuego, dar la bienvenida a Steve Wheeler, quien dijo: “Bienvenidos a nuestro helado mundo de sueños, donde ustedes durante esta noche van a experimentar momentos de poder, fuerza, belleza elegancia y de hielo y de fuego. Bienvenidos a la travesía de la magia”.

Entonces, abandonó el escenario para dejar a una pareja de acróbatas en la pista de hielo, quienes realizaron un número de acrobacia en patines, bastante nutrido en figuras de riesgo y velocidad. Ellos fueron seguidos de la llegada de una especie de hada del hielo, quien apoyada por Weeler y la magia logró liberarse de un cubo de hielo en el que estaba cautiva.

Así, fueron contando de manera teatral, corporal, pero no verbal historias de luz y oscuridad, donde el hada de hielo iluminaba todo a su paso y apoyaba a Steve en cada una de las ilusiones en el escenario. Una que principalmente cautivó, fue con el tradicional acto de la dama encerrada en una caja que se atraviesa con espadas, pero la sorpresa fue que al abrir la caja no estaba la dama, sino el mismo mago que la había encerrado.

Más tarde, realizaron un número en el que la gente pudo ver desaparecer al mago en el medio de una caja, la cual aparentemente fue atravesada por estacas, no obstante el mago salio sano y salvo entre las butacas más próximas al escenario. Este show fue ciertamente una fusión entre la magia y el patinaje artístico, pues se cuenta con números exclusivos de esta segunda rama del arte, donde no hubo magia más allá de la del talento de los patinadores que iban de un lado al otro en la pista de hielo, dejando boquiabiertos a todos los presentes con figuras impresionantes, con un poco de contorsión, acrobacia, enmarcado por la estética de los bailarines, que no hicieron jamás movimiento en falso.

Otro de los actos más sorprendentes fue uno en que la asistente de Wheeler, llegó al escenario en los brazos de dos corpulentos varones, que la entregaron a los brazos del mago, quien a su vez la colocó acostada sobre una espada, que mágicamente soportó el peso de la dama y no sólo eso, sino que giró múltiples casiones en 360 grados, para finalmente ser atravesada, lo sorprendente es que a pesar del susto y el grito de los presentes, ella seguía sonriendo y salió sana y salva.

Finalmente, el grupo de magos y patinadores realizaron algunas ilusiones más, hasta desaparecer del escenario ante los ojos incrédulos de todos los asistentes en Arena Ciudad de México, donde se seguirán presentando al menos hasta el 23 de junio, cuando se despedirán.