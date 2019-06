Presentan tema de “Juntos, el corazón nunca se equivoca”

La producción de Juan Osorio llegará a la pantalla chica este 23 de junio por “las estrellas”

Asael Grande

Producción de Juan Osorio, el próximo 23 de junio llegará a la pantalla chica (a las 20:30 horas por “las estrellas”), la telenovela “Juntos, el corazón nunca se equivoca”, serie protagonizada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, en unspin-offde la telenovela “Mi marido tiene más familia”.

Con la novela “Mi marido tiene más familia”, la historia de los Aristemo, pareja gay interpretada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, fue todo un éxito, y seguirán en la pantalla con la nueva producción “Juntos, el corazón nunca se equivoca”: “nos faltan días para salir al aire, este es un proyecto, hecho de una manera muy linda, con mucho sentimiento; tuvimos una junta con el señor Azcárraga, y le mostramos en primer capítulo, y sus palabras fueron muy bonitas, elogió el trabajo de todos, los actores, por su puesto del libreto, y le gustaron mucho los sets, los escenarios, habló de los contenidos y el trabajo especial”, comentó el productor Juan Osorio.

Mauricio Abad, Ale Müller, Leticia Calderón, Sergio Sendel, Helena Rojo, Nuria Bages, Laura Vignatti, Nikolás Caballero y Laura Flores, son algunos de los actores que integran el reparto de “Juntos, el corazón nunca se equivoca”, cuya son cinco familias, una disfuncionaluna familia que se construye pese a los momentos que pasan, una familia elegida que es la de los Aristemos porque llegan a una ciudad en donde tienen que hacer su familia, elegir a sus amigos y una familia de personas mayores que empiezan a integrarse a otra sociedad. La serie se centra en la historia de amor entre Aristóteles y Temo, quienes abandonan Oaxaca para comenzar una nueva vida juntos en la Ciudad de México.

Respecto al tema principal de la serie, el compositor de la canción principal, Lalo Murguía dijo a DIARIO IMAGEN: “el tema se llama ‘Es por ti’, es un tema de amor, y lo que quisimos poner fue el amor en un idioma un poco más moderno, es un género urbano, pop, reggaetón, y de cómo hablan los chavos, y obviamente el corazón no se equivoca, lo cantan los Aristemo, y se va a promocionar como sencillo, la gente lo está recibiendo bastante bien”.

Por su parte, Emilio Osorio, integrante de los Aristemo, dijo a este diario: “estamos muy felices, el hecho de seguir el personaje desde la temporada anterior, el hecho de que haya crecido, que haya tenido varios cambios, pero sin perder su chispa, es impresionante el hecho que haya llegado el proyecto hasta aquí, y muy felices de lo que se ha logrado; siempre he dicho que el hecho de hacer música, no significa que tengas que hacer siempre un mismo género, siempre me ha gustado la música urbana, salsera, desde chico, y el hecho de cantarla en el escenario, es algo que siempre me imaginé haciendo, entonces, es un sueño cumplido más”.

“Juntos, el corazón nunca se equivoca” empieza transmisiones el 23 de junio, por “las estrellas”.