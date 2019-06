Se suscita “Percance” en México

La agrupación de Costa Rica presenta “Ya no me importa”, sencillo de lo que será su nuevo material discográfico

Arturo Arellano

Percance es una banda costarricense que nace a inicios del 2006, con un estilo musical muy característico, entre ska, reggae y hasta fusión con ritmos latinos, con el que muestran las aptitudes musicales de sus nueve integrantes y con el que han ido haciendo una gran carrera y obteniendo grandes logros. Actualmente, se encuentran de promoción en México, con el lanzamiento de “Ya no me importa”, sencillo perteneciente a lo que será su nueva producción discográfica.

Esteban Ramírez (voz), Maurizio Luconi (bajo), Sebastián Vargas (guitarra), Felipe Ortiz (trompeta), Saúl López (teclados), Jorge Novoa (trombón), Felipe Sandoval (trompeta), Marcos Novoa (batería) y Donny Rivas (percusión), explicaron en entrevista. “Esta es nuestra visita más valiosa a México, porque se marca una nueva etapa, un crecimiento importante en esa tierra prometida, donde todo mundo quiere triunfar. Ha sido difícil, porque vienen muchas bandas de Argentina y ya tienen el renombre o la aceptación anticipada por ser de aquel país, bien merecido, porque muchas bandas de ese país han hecho un gran trabajo, pero nosotros somos de Costa Rica, que no es un país con esa tradición en el ska o el rock fusión, entonces, no tenemos la misma atención, pero eso únicamente ha representado un poco más de paciencia y trabajo para nosotros”.

Del sencillo en promoción, además de contar con la colaboración de Kapanga, explican: Es un manifiesto, el ya no me importa lo que digan, ni la familia o los amigos, nosotros queremos hacer música. Algunos amigos ya se casaron, otros tienen ya sus familias, pero nosotros queremos seguir llevando mensajes a través de canciones.

La canción nace y explica esas metas que nos planteamos y que hemos ido alcanzando. La canción también ya cuenta con su video oficial. “Tiene varios elementos que nos han acompañado durante toda la carrera, desde cosas simples y simbólicas, hasta un concierto grande o videos anteriores. Es un video importante, porque es nuestra abanderada”.

Del disco próximo a ser lanzado adelantaron “es un disco variado, ya está hecho, lo grabamos el año pasado con Moska y Mariano, de Los Auténticos Decadentes, creo que nunca nos apegamos ni nos encasillamos, ya sabemos qué nos gusta y hacemos canciones, que pueden ser latinas o muy rockeras, más pop, ska, reggae. Este disco trae variedad, está buenísimo, porque nos gusta que cuando la gente nos escuche, sepa que pueden oír algo muy latino o muy rock, siempre algo diferente”. Den ese tenor de la producción de Los Auténticos Decadentes refieren: “Ha sido increíble pasar de ídolos a amigos, la primera vez que los vimos fue en Costa Rica, los invitamos a hacer una canción y ahora se dio un disco, van a colaborar de nuevo con nosotros, es un honor tenerlos como productores y ahora también como amigos”.

Adelantan más colaboraciones para este disco, como es el caso de Kapanga, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris y otros. “Nos llevamos bien con muchos mexicanos, pero ya los hemos tenido en discos anteriores, con Dr. Shenka por ejemplo y nos llevamos muy bien con Los Estrambóticos, Inspector, Deals de Out Of Control Army, seguramente más adelante tendremos más colaboraciones” mientras tanto se dicen “con optimismo, sabemos que para muchos el ska es un género pasado de moda, pero no es cierto, obviamente hay tendencias y ahora está de moda lo urbano, pero siempre hay un público al que le van a gustar otras cosas, como cuando se puso de moda el sushi, todo el mundo seguía comiendo hamburguesas. Hay cosas que surgen y desaparecen, pero otras permanecen, como el ska, nosotros somos fieles a la receta con la que nos dimos a conocer, por respeto a nuestros fans”.