Paco de María conquistará el Lunario con Big Band

Este 22 de junio, el cantante ofrecerá un concierto con parte de lo que será su nuevo disco, en el que experimenta con temas emblemáticos del rock en inglés

Arturo Arellano

Continuando con su recorrido por la República mexicana, la gira de Paco de María, llega nuevamente a la Ciudad de México el próximo 22 de junio, con un nuevo show y su orquesta Big Band, para traernos de vuelta los éxitos de la época dorada. La antesala del Auditorio Nacional se ha convertido en el segundo hogar del croonermexicano y se engalanará esta ocasión al recibir en su decimosexto concierto en este recinto todo el poder de su voz.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantante adelanta que en esta presentación deleitará a los capitalinos con un selecto repertorio de clásicos americanos, autores mexicanos, boleros, baladas y rock que sonarán como nunca antes se han escuchado, al ritmo de las grandes bandas. “Este es el concierto número 16 en este recinto, pero será algo completamente distinto, haré por primera vez canciones de mi nueva producción. Me tiene motivado y emocionado este disco porque estoy tomando un riesgo al enfrentar únicamente canciones en inglés, algo que no había hecho nunca antes. Son temas de los setentas a los noventas, con bandas como Queen, The Police, Depeche Mode, Radio Head, Aerosmith, pero adaptadas al sonido de la Big Band, son 45 músicos en vivo y algunos de estos temas los haremos en el show”.

Además de lo anterior, interpretará las mejores canciones de sus primeros cuatro discos. “Haremos dinámicas, por ahí subo alguien al escenario, haré homenaje a José José, Frank Sinatra, Juan Gabriel. Es un show que te lleva por todas las épocas y géneros musicales, desde la música latina, boleros, los grandes croonersy ahora los rockeros”. Reconoce que “Es muy distinto cantar boleros, música latina o rock, pero ya ayer tuvimos ensayos y se está fluyendo de manera natural, las canciones de rock entran muy bien en Big Band, por las armonías, están sonando increíble, suena moderno, más pop pero con Big Band, es algo muy prendido, en todo momento hay metales y suena muy bien ‘Don’t stop me now’ de Queen, ‘Creep’ de Radiohead, ‘Dream On’ de Aerosmith, todas”.

“Mi proyecto es independiente y familiar, las grabaciones de la mayor parte de mis canciones, homenajes, boleros en español, vienen porque mi papá me ponía esos temas cuando era niño, me ponía a los croonersnorteamericanos también y las Big Band de la Segunda Guerra Mundial, está muy chistoso, porque de ahí decido dedicarme a esto, pero luego el tiempo va transcurriendo y en este caso el nuevo disco representa cuando crezco, con canciones de mi adolescencia, escuchaba mucho a esas bandas, se avanza de mis gustos, de niño a los de la adolescencia”.

Su expectativa, al presentar sus versiones de leyendas del rock dice es optimista: “Se me abre el panorama, la gente que va a verme generalmente es la que gusta de los boleros, el jazz, Big Band, pero ahora también vendrá gente que le gusta el rock, llegaré a un público que no me había escuchado, pero también la gente que ya me seguía quedará contenta, ambos públicos se van a enganchar. no es un jazz puro, es algo muy moderno, estoy convencido de que llegaremos a gente muy joven”.