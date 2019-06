Jueza reabre puerta para detención del ex funcionario

Una jueza federal abrió la puerta al arresto del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, al retirar la suspensión definitiva que impedía su detención.

Tras la resolución, Lozoya en este momento podría ser capturado con base en la orden de aprehensión que fue girada en su contra por supuesto lavado de dinero.

La jueza Luz María Tlapa dejó sin efectos la suspensión definitiva concedida al ex funcionario, toda vez que incumplió con las medidas impuestas, por lo que puede ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las medidas consistieron en que en un lapso de tres días hábiles debía comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte que ordenó aprehenderlo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, término que venció el martes de la semana pasada; acudir ante el juez de amparo a firmar los días lunes en un horario de 10:00 a 14:00 horas y exhibir una garantía por 500 mil pesos.

Sin embargo, el pasado 10 de junio por la noche, Emilio Lozoya informó a la opinión pública que decidió no comparecer ante el juez de control, debido a que consideró que no existían las condiciones adecuadas para garantizar que no fuera aprehendido de manera irregular.

“Toda vez que el quejoso… incumplió con todos los postulados impuestos por este juzgado federal… se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida”, acordó ayer lunes la jueza, según el expediente de amparo. En consecuencia, la FGR no tiene ya ningún impedimento para aprehender al ex funcionario.

La esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes y la hermana del ex director, Gilda Susana Lozoya, manifestaron su deseo de desistirse del incidente de suspensión, mientras que a Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio, se les concedió una suspensión para evitar una posible captura.Los tres casos están en el juzgado 14 de Distrito de Amparo en Matetia Penal.

La semana pasada Lozoya envió una carta donde dejó claro que no se presentaría ante el juez que ordenó su captura por no existir las condiciones necesarias.