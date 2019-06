“La obra que sale mal”, ejemplo de que no se necesitan estrellas para llenar un teatro

La exitosa y divertida puesta en escena festejó 200 representaciones y contó con padrinos de lujo: Alejandro Gou, Maya Zapata y El Diablito, quienes develaron la placa conmemorativa

Es la más taquillera en la actualidad

Asael Grande

“La obra que sale mal”, que se presenta en el escenario del Centro Cultural Teatro 2, festejó 200 representaciones de hacer reír al público con esta comedia divertida y de más larga duración de Broadway, y lo celebró con padrinos de lujo: Alejandro Gou, Maya Zapata yEl Diablitocomo padrinos de develación de placa.

Esta comedia ganadora del premio Olivier, se trata de un hilarante híbrido de Monty Python y Sherlock Holmes. El Centro Cultural 2 es el escenario (hasta el 28 de julio), que tiene en su cartelera esta comedia teatral donde las cosas van rápidamente de malo a totalmente desastrosas. Con un elenco conformado por Majo Pérez, Daniel Haddad, Artús Chávez, Adrián Vázquez, Juan Carlos Medellín, Luis Rodríguez “Guana”, Ari Albarrán, Iván Carbajal, Ana Sofía Gatica, Daniel Bretón y Daniel Ortiz “Súper”, en “La obra que sale mal”, una protagonista inconsciente, un cadáver que no puede hacer el papel de muerto y actores que tropiezan con todo (incluso sus líneas), en una explosión de comedia, llena de toneladas de diversión para todas las edades.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Alejandro Gou, comentó que “La obra que sale mal”, es mi obra consentida, es con la que más me río, desde que la vi en Londres, y en Nueva York, me encantó, es una obra en la que me tocó ser parte poniendo el teatro, feliz de ser padrino, y seguir apoyando el teatro en México, ‘La obra que sale mal’ le ha puesto el ejemplo a los productores de teatro en México, de que no se necesitan grandes estrellas para llenar un teatro, y ‘La obra que sale mal’ está metiendo más gente que cualquier obra, más que mis obras, y ha sido un éxito, porque la obra es genial”.

Mauricio Barrientos, “El Diablito”, dijo a DIARIO IMAGENque “esta obra siempre tiene llenos totales, es un éxito, soy fan de la obra, ya la he visto tres veces, son grandes actores, los mejores comediantes de México en teatro, ha sido una maravilla esta obra, la comedia hay que disfrutarla y gozarla”.

Por su parte, Maya Zapata, agregó: “soy una tía orgullosa de ‘La obra que sale mal’, me encanta esta obra, me gusta que les salga mal todo, lo hacen muy bien, y lo hacen muy bien haciéndolo mal, todos los actores son maravillosos, es mi obra favorita, ya no necesito ir a terapia (risas)”.

Finalmente, la actriz Majo Pérez, protagonista de ‘La obra que sale mal’, dijo a esta casa editorial: “estamos emocionados, la verdad es una obra muy demandante, y creo que ha salido muy bien, porque la gente regresa, esperamos seguir mucho tiempo, para los personajes de la obra, es una real tragedia la que están viviendo, porque todo se les está viniendo abajo, para el público a veces es bueno reírse de la desgracia ajena, así que el público se la pasa muy bien, esta obra es un reto más en mi carrera, es una obra de mucho combate físico, nunca había hecho algo así, yo me integré hace cuatro meses a esta tercera temporada, es una obra distinta, increíble”.

Con dramaturgia de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields; traducción de Jerónimo Best; “La obra que sale mal”, la protagonizan Majo Pérez, Daniel Haddad, Artús Chávez, Juan Carlos Medellín, Ari Albarrán, Iván Carbajal, Adrián Vázquez, Daniel Bretón, Daniel Ortiz, Ana Sofía Gatica y Luis ‘Guana’ Rodríguez. ¿Qué pasaría si todo lo que le puede salir mal a una agrupación dramática universitaria, sale mal? Estos valientes actores nos deleitarán con una pieza magistral de misterio que ni el mismo Sherlock Holmes podría haber descifrado: bienvenidos al estreno de El asesinato en la mansión Haversham, en el que las cosas irán de mal en peor hacia un perfecto desastre.

Horario de “La obra que sale mal”: Viernes 20:30 horas, sábado 17:00 y 20:30 horas, domingo 18:00 horas.

