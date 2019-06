“Te amo mamá”, la emotiva carta que Constanza le escribió a Edith González

“Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor”

Después de su muerte

Constanza Creel, la hija de la fallecida actriz Edith González, escribió una carta para despedirse de su madre, quien murió el pasado jueves 13 de enero.

Durante una entrevista al programa Ventaneando, Víctor Manuel González -hermano de Edith, leyó las cartas que tanto su hija como Constanza dedicaron a la actriz.

En la carta de la hija de Víctor Manuel, la adolescente le agradeció a Edith haberla apoyado y le pidió que, ya en el cielo, salude a personajes a los que admira como Janis Joplin, Charles Chaplin, Marie Curie, Jimi Hendrix y Ella Fitzgerald.

Víctor Manuel González leyó después la carta escrita por Constanza, en la que la adolescente de 14 años expresó:

“Mi mamá fue una persona formidable… era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo… siempre hubo un beso sin importar la hora. Nunca tomó la excusa de ser una buena madre para no ser buena en su trabajo”.

Me acuerdo que siempre me decía algo como: ‘la carta de resignación de un actor es la muerte’, y así lo hizo. A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía de turistas y, si no sabía, preguntaba y aprendía’.

‘Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galápagos, París, Londres, Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, por mencionar algunos, al igual que la República Mexicana.

Recuerdo también cómo me enseñaba películas y yo a ella música, cómo nos echamos 3 mil 500 veces ‘La novicia rebelde’, por ser mi película. Cómo la hice ver ‘El resplandor’ y ‘Psicosis’, y que ella era una miedosa.

Cuando yo tenía cuatro mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada ‘Doña Bárbara’, y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo, mamá.

“Nunca tomó la excusa de ser una buena madre para no ser buena en su trabajo”.