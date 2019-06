Más de cinco millones reclaman a bancos

Desde el portal

Ángel Soriano

Sólo en 2018, Condusef, atiborrada

Jaime Moreno Garavilla, político, académico, inquieto que hasta un grupo social formó con poco éxito, denominado Democracia 2000, desde Cuernavaca, encabeza un frente contra los bancos.

Asevera que los deudores de los bancos que operan en México se encuentran en un grave estado de indefensión. Y precisa que solamente durante el año 2018 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recibió más de 5 millones de reclamaciones.

Evidentemente, fueron realizadas por deudores afectados por los bancos, a pesar de que esta institución carece de facultades legales para defender efectivamente a los usuarios.

Asegura Moreno Garavilla que somos, se incluye, millones de mexicanos los que hemos contratado deudas con un banco en México. Que las hemos pagado puntualmente durante años.

Agrega que muchos de ellos han perdido su empleo, o hemos visto reducidos inesperada y considerablemente nuestros ingresos.

Se refiere, a las llamadas de presión, amenazas de embargo y mil sustos para pagar; incluso, en legislaturas pasadas se prohibieron, pero ya le echaron tierra a la misma y han regresado ese sistema que nos despierta en la madrugada con el regaño por tardar en pagar.

Con razón, Moreno Garavilla afirma que esas amenazas el “pago inmediato”, causan daño moral, en la salud emocional o física, e incluso la muerte. Que hemos sentido decepción o frustración y que Condusef es restringida competencia jurídica para una eficaz defensa. O sea ¿No sirve?

Lo cierto, es que no le falta razón a Moreno Garavilla, los bancos no pierden, cuando alguien te roba tu tarjeta y la retaca de compras, es un calvario demostrar que uno no fue; vueltas y vueltas, correos, visitas a Condusef.

Los abogados bancarios, alegan que hay que pagar, porque la institución fiduciaria confió la custodia del plástico y el poseedor es el responsable de lo que pase con él.

Esconden mañosamente que todos los bancos cuentan con un seguro; si los asaltan, no pierden, les devuelven su billete. El usuario, a pagar.

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com