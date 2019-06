T-MEC y la guerra comercial

Ángel Soriano

México es el primer país en aprobar el nuevo tratado comercial (T-MEC) que sustituye al TLC en tanto el presidente estadunidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen para pactar nuevos acuerdos en la guerra comercial mundial, de la que nuestro país no escapa, y en la que –al fin fuera- se mezclan otros intereses, como el tema migratorio, para forzar a acuerdos favorables a la principal potencia mundial.

Se opina que, si nuestro país no se hubiese precipitado y enviado a una comisión emergente a Washington luego de la amenaza de Trump de imponer aranceles escalonados a las exportaciones mexicanas, estaría en mejores condiciones de negociar el intercambio comercial. Otras potencias en conflicto con EU, han hecho lo debido y mantienen a raya al rijoso republicano que busca su relección a costa de todo.

La importante relación entre los tres países del norte (México-Canadá-EU) y la vigencia de tratados internacionales en la materia, hubiese hecho imposible una decisión unilateral estadunidense de imponer aranceles gravosos a los productos mexicanos. Estaba, también, como elemento adicional la presión de empresarios de ambos países que se verían perjudicados con estas medidas.

Y aun cuando EU-Canadá están en pláticas, México, a través del Senado, ya aprobó el T-MEC lo cual da confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, señala el presidente AMLO. Sólo falta esperar que deciden Trump-Trudeau pues ambos jefes de Estado de dos importantes naciones no están muy de acuerdo con los bajos salarios a los trabajadores mexicanos, lo que consideran desventajoso para sus respectivos países. Y pese a que México se adelanta, no siempre es esta la mejor estrategia.

Refugiados, no migrantes: Muñoz Ledo

En el Foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo realizado en Toluca, en la sede de la UAEM y en presencia del Rector Alfredo Barrera Baca, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, manifestó que actualmente hay globalización financiera, mercantil, pero no hay globalización humana, no hay libre tránsito de personas, todos los actores de crecimiento y la creación, incluso, intelectual y científica se traslada, pero a los seres humanos no se les permite trasladarse, ahora mismo estamos viviendo, no diré una crisis demográfica o poblacional, pero sí una redefinición obligada. No puede interrumpirse el libre tránsito de las personas por la simple razón de que ordena exactamente lo contrario el artículo 11 de la Constitución. A mayor abundamiento, la gente que nos llega de fuera del país y muchas veces las que se desplacen internamente, lo hacen por necesidad, por necesidad humanitaria, por necesidad política; entonces, ya no son sólo migrantes, son refugiados. Es refugiado aquel que se desplaza, aún sin su voluntad expresa y aún sin saberlo, de sus lugares de origen. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar para el establecimiento de una nueva república…“El Tribunal Electoral tiene como una de sus funciones esenciales, vigilar que el desempeño de nuestros servidores públicos se apegue –en todo momento– a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas. En este marco, el Convenio de Colaboración que hoy suscribimos tiene una gran relevancia porque permitirá poner al día y mejorar nuestros mecanismos de fiscalización, vigilancia, control y evaluación al desempeño”, dijo el presidente del TEPJF, magistrado Felipe Fuentes Barrera, al firmar en las instalaciones de la ASF un convenio con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo….El Gobierno de Oaxaca obtuvo la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen del café “Pluma”, que beneficiará a 25 municipios de las regiones de la Costa y Sierra Sur, los cuales contarán con este reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de acuerdo con la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación en la edición de este miércoles 19 de junio…

