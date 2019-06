Revocación de mandado, la verdad escondida

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No estará en elecciones de 2021

Riesgos para la 4T y a la oposición

El orgullo detesta el orgullo… de los demás

Benjamín Franklin, 1706-1790, político, científico y escritor estadounidense

La revocación de mandato podría considerarse un avance en la democracia mexicana. Sin embargo, en la aplicación práctica las cosas no pueden pronosticar un resultado. Lo mejor es cambiar fechas.

Esto no sólo lo pensaron en los partidos políticos de oposición, sino en el círculo más cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los riesgos son mayúsculos si no se logran las metas sociales o si los indicadores sociales presionan la economía de las familias. Nada está escrito en economía, mucho menos en la política. Sin embargo, se debe revisar lo que hay debajo de la revocación de mandato. Para algunos presidentes de izquierda en América Latina, eso sirvió para mantener en el poder al dirigente político y eternizarlo, mediante modificaciones constitucionales.

Incluso en México, tenemos la experiencia del mismo Benito Juárez, quien se reeligió varias veces para perdurar 14 en el poder hasta que la muerte lo sorprendió en Palacio Nacional.

Los resultados políticos para mantener a un grupo en el poder, llevó en Nicaragua, en dos periodos, mantener en la presidencia a Daniel Ortega, 23 años hasta la fecha; Evo Morales en Bolivia, 13 años; en Venezuela, Hugo Chávez 14 años y Nicolás Maduro, 6 años. En esos países no es ilegal, ya que les permite la reelección.

Sin embargo, en México, después de la Revolución Mexicana la reelección es un tabú, aunque aceptado en puestos de elección popular como diputados, alcaldes, entre otros. Prohibida en la Presidencia y las gubernaturas.

La revocación de mandato, tiene una intensión que va allá de calificar al presidente o político en el poder. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, es materialmente un hecho que sea ratificado. Sin embargo, ponerlo en la boleta electoral del 2021, sería darle al partido en el poder, Morena, ventajas.

Morena, no existiría a no ser por el liderazgo de AMLO y la aceptación que tiene entre la población. Un bono democrático, lo que es imposible de negar. Sin embargo, los políticos de ese partido, no han abandonado las viejas actitudes de corrupción, abuso y negligencia que imperaron en los partidos desde que México es Independiente.

Muchos de ellos hubieran perdido si no van con el halo de protección de López Obrador. Por ello, la oposición logró que no estuviera en la boleta en esos comicios y, además, se fuera después, no antes, por esas ventajas competitivas que le daría AMLO a los morenos. Esto fue evaluado por la 4T y se dieron cuenta que era lo más prudente y, en el golpeteo político, dejar al final la decisión en el Instituto Nacional Electoral.

Los plebiscitos y referéndums, deben estar en las boletas electorales, pero la revocación como lo establece Morena, debe ser en otras fechas. Al final de cuentas, en esas “consultas”, se pueden cucharear los resultados. Bueno, esto lo digo en base a la experiencia que hemos tenido por décadas.

PODEROSOS CABALLEROS: En el gobierno de la Ciudad de México, bajo la batuta de Claudia Sheinbaum, no hemos visto avance en nada. Más de medio año en el poder y sólo aumentó la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, los secuestros, robo de autos, falta de agua en las zonas pobres, suciedad en las colonias populares y muchos males.

Una decepción política y administrativa, pues. En materia de delitos, no es lo que dijo un funcionario del gobierno de la CDMX, que aumentó porque ahora aceptan todas las denuncias. Esto es falso. Hoy, es un acto heroico presentar una denuncia ante el MP.

*** La aplicación de aranceles entre México y EU sería un retroceso en la relación comercial, comentó la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y puso especial relieve en que “como Megarregión que hemos construido con el gobernador Doug Ducey (de Arizona), @dougducey, hacemos un llamado a Legisladores de ambos países, para ratificar el TMEC/USMCA, por el bien de los ciudadanos. Esto, tras la aprobación del Senado del Acuerdo comercial, por lo que falta la aprobación de Canadá y EU.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La reputación de cualquier organización se construye con base en su operación y resultados financieros, a su ética, a la calidad de su oferta comercial, el grado de innovación e inversión, y el compromiso que tiene con sus colaboradores, entre otros. Y, todo lo anterior no ocurre sin la profesionalización de las personas involucradas en cada uno de los procesos que requieren las empresas. GINgroup, que preside Raúl Beyruti incorporó dentro de su planeación estratégica, esos principios. Muestra de ello, es el Diplomado de Actualización y Certificación GINgroup, dirigido a más de 900 colaboradores del personal operativo, comercial, gerentes y directores.

