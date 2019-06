Yo nací para salir al escenario y ganarme los aplausos: Dulce

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

El próximo viernes 28 de junio presentará un concierto memorable: “Entera”, producción de Hugo Mejuto, en el Teatro Metropólitan

“La industria de la música en México dejó de producir artistas de verdad cuando se pusieron a sacar covers o grupos de gente inventada, que no importa si cantan o no, importa que estén guapas, que enseñen las pompitas y el resultado fue que nos dejaron sin artistas, sin música. Entonces cuando tienes que hablar de grandes temas y grandes intérpretes, tienes que voltear a ver a la gente de la época los 80, por eso seguimos vigentes y los jóvenes en vez de olvidarnos nos reproducen”, afirma en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN

Una de las voces más privilegiadas que tiene México es la de la gran cantante Dulce, quien el próximo 15 de septiembre cumplirá 45 años de carrera artística, pues inició su brillante trayectoria en el año de 1974 cuando ingresó al grupo musical La Banda de Toby y sus Amigos, donde la bautizaron con el nombre de Dulce, pues su nombre de pila es Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, pero fue en el año de 1978 cuando contó con el apoyo del Príncipe de la Canción, José José, para iniciar su carrera como solista, carrera que ha escrito con letras de oro en el mundo del espectáculo gracias a sus éxitos que son ya históricos en la industria de la música como “Tu muñeca”, “Lobo”, “Amor en silencio”, “Heridas”, “Aún lo amo”, “Amor en silencio”, “Déjame volver contigo”, entre muchas más que interpretará el próximo viernes 28 de junio en el Teatro Metropólitan donde ofrecerá su concierto “Entera”, bajo la producción de Hugo Mejuto.

Además de su excelente voz, Dulce interpreta las canciones de una forma tan espectacular que hace enchinar la piel del público y eso lo logran los intérpretes que nacieron para ser artistas como el caso de Dulce, quien siempre está lista para pisar un escenario y nutrirse del aplauso.

Dulce, una mujer “Entera”, como artista y de gran corazón, corazón que una vez le perteneció al actor Gonzalo Vega (qepd) con quien vivió un gran romance y que fue su pareja por más de cinco años y si menciono el romance de Dulce con el actor Gonzalo Vega es porque cuando una persona es feliz lo demuestra en diferentes facetas.

Dulce, quien ha grabado cerca de 18 discos y ha actuado para teatro y televisión, ofreció una entrevista a DIARIOIMAGEN para hablarnos de su próximo concierto “Entera” que será espectacular e inolvidable como la intérprete GranDiosa que es, lo cual ha logrado gracias a su disciplina y una vida sana.

-Dulce, ¿estás lista para tu próximo concierto “Entera”?, ¿cómo te sientes y qué sorpresas habrá para el público?

“Lista siempre estoy, yo nací para salir al escenario, no como Manoella Torres que nació para cantar, yo nací para estar en los escenarios. Estoy lista para todo, estamos en los preparativos de todo lo que tiene que ver con un espectáculo de calidad como lo es mi show ‘Entera’”.

-¿Cómo conservas la voz tan privilegiada que tienes?

“Gracias. Mi voz la cuido como se cuida un bebé, que no tenga cambios repentinos de temperatura, que no ande en la lluvia y el frío, no tomo cosas frías, ni cosas calientes, aunque no exagero porque a mí me enseñó mi maestro que entre más delicada o más me cuide, más me voy a enfermar, entonces tengo los cuidados normales como tú, como cualquiera, que si está lloviendo te tapas, o si hace frío te pones suéter, pero sin exagerar. Tengo vida con disciplina, ordenada, nunca he tomado, ni me he drogado, no soy reventada, entonces eso ayuda y no solo a que se conserve la voz, sino una entera se conserve bien. Gracias a Dios esto me permite cantar por horas y sin cansarme.

-¿Tienes algún maestro de canto actualmente?

“Me gusta ir con el maestro Willy Gutiérrez”.

“NO CREÍ QUE FUERA A LLAMARME DULCE EL RESTO DE MI VIDA”

-¿Por qué el nombre de Dulce en tu carrera artística?

A mí me pusieron el nombre artístico de Dulce cuando tenía como 16 años, pero no tiene nada que ver con mi voz, ni con mi manera de ser o mi carácter. Fue porque estaba en un grupo que se llamaba ‘Tobby y sus amigos’, ellos tenían una cantante a la que le decían Campanita, la imagen del grupo era de corte infantil, entonces entré al grupo porque la vocalista Campanita se embarazó, buscaron un nombre que fuera de acuerdo con la imagen del grupo, un poco infantil caricaturesca y fue a Oscar Cosío, el director del grupo, a quien se le ocurrió que me llamara Dulce y a mí no me importó porque no creí que fuera a llamarme Dulce el resto de mi vida”.

¿Cuándo estabas en el grupo “Tobby y sus amigos”, estudiabas a la par psicología?

“Entré a la universidad, pero fui solo dos meses porque con el grupo nos salió un contrato para irnos a trabajar a la Ciudad de México y me salí de la universidad para alcanzar mis sueños de ser artista”.

-¿Extrañas tu ciudad natal Monterrey?

“ No, yo no extraño ningún lugar, yo lo único que extraño es el escenario”.

-Qué bueno que estés haciendo un concierto en solitario, porque el concepto de “GranDiosas” es muy bueno, pero siempre la gente quiere ver y escuchar más a Dulce.

“Desde que pisamos el Teatro Metropólitan con GranDiosas, mis fans me han estado pidiendo que haga un concierto sola, ya era mucho tiempo de espera. Me iba a presentar en el 2017, pero justo sucedió el terremoto en México y se canceló mi concierto porque no me parecía buen momento para estar promoviendo un show cuando había tanto dolor, pena y desgracia en la Ciudad de México. Entonces se movió, no había fecha concreta, hasta que Hugo Mejuto me dijo que el próximo 28 de junio pisaré sola el Teatro Metropólitan para interpretar todos mis éxitios.

SI ME APLAUDEN ES QUE ESTOY CUMPLIENDO BIEN CON MI TRABAJO

– Yo estuve presente en el show de GranDiosas cuando estuvo Mónica Naranjo, precisamente en el Teatro Metropólitan, y tú fuiste la más ovacionada por el público, ¿qué sentiste?

Yo estoy acostumbrada a los aplausos, de eso vivo, eso me da de comer, a eso me subo, a ganarme los aplausos. Si me aplauden es que estoy cumpliendo bien con mi trabajo, es el síntoma de que las cosas se hacen bien.

– Tienes grandes éxitos que siguen interpretando artistas y cantantes nuevos ¿a qué se debe que esa fórmula de los ochenta no pasa de moda?

“Tengo una teoría, la industria de la música en México dejó de producir artistas de verdad, se pusieron a sacar covers o grupos de gente inventada, que no importa si cantan o no, importa que estén guapas, que se vean bien, que enseñen las pompitas y el resultado fue que nos dejaron sin artistas, sin música. Entonces cuando tienes que hablar de grandes temas y grandes intérpretes, tienes que voltear a ver a la gente de esta época, por eso seguimos vigentes y los jóvenes en vez de olvidarnos nos reproducen”.

-¿Tienes planeado hacer un disco de canciones nuevas?

“ Disco no tanto, porque el disco físicamente ya no es tan importante, hoy se suben los temas a las plataformas digitales y ahí se venden, pero sí me interesa hacer un disco, tengo muchas canciones por grabar, tengo mi producción hecha, pero no tengo tiempo de grabar. Espero que pasando mi concierto de ‘Entera’ el Teatro Metropólitan grabe la voz a mi gusto, a mi tiempo, sin que nadie me apure, la producción es cien por ciento mía, no tengo que darle gusto a nadie, ni nadie me va a obligar a que grabe hoy, mañana o pasado. Me tengo que enfocar sola”.

– José José fue una persona, muy importante en los inicios de tu carrera artística, ¿ has pensado en cantar alguno de sus éxitos como homenaje?

“En mi show hago un homenaje a José José cantando un par de canciones, pero no he pensado en grabar nada de él. José José está vivo, lo seguimos escuchando y Cristian Castro ya le grabó un disco con sus éxitos, tampoco podemos estarlo grabando todos, hay que ser más originales”.

“TENGO GRABADAS MÁS DE 250 CANCIONES”

-¿Por qué el concepto de tu concierto se llama ‘Entera’?

“El concepto es de Hugo Mejuto, él le puso el nombre. Hugo Mejuto me contrató para que yo me presente en el Teatro Metropólitan y todo lo organiza él. Su proyecto se llama ‘Entera’ y a mí no me molesta, tendré oportunidad de cantar mis canciones, mi grandes éxitos, no puedo interpretar toda mi carrera musical porque tengo grabadas más de 250 canciones. Así que será lo mejor de mi repertorio dentro de un concepto que no es mío, es de Hugo Mejuto, quien ya hizo el concpeto de ‘Entera’ con Manoella Torres, Rocío Banquells y seguirá habiendo más.

-¿Tienes alguna canción favorita, alguna que te llegue más al alma, la que más te enchina la piel?

“La que más me gusta cantar, pero por la reacción del público es ‘Déjame volver contigo’, porque el público la hace grande”.

-¿Algo más que deseas agregar?

“Los espero el próximo 28 de junio en el Teatro Metropólitan para que me acompañen en este concierto lleno de éxitos”, concluyó.