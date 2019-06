Avengers: Endgame regresa por el trono

En ese momento Avatar sintió el verdadero terror

La cinta se re estrenará este 27 de junio en México con una versión de mayor duración y una escena post créditos

Arturo Arellano

Colocada como la segunda película más taquillera de la historia, Avengers Endgame regresará a la cartelera mundial, porque simplemente no le acomoda el segundo puesto y quiere derrocar a Avatar, hoy en el primer sitio. Para ello la cinta será relanzada en cines en una versión extendida y con una escena post créditos, en la que se rumora se realizará un homenaje a Tony Stark y a Stan Lee. Por si lo anterior fuera poco, también se ha anunciado que para su versión en BluRay y Dvd, la cinta contará con aún más escenas que no fueron parte del corte final y su fecha de lanzamiento será el 27 de junio en nuestro país.

Ante estas noticias los fans han reaccionado de manera singular, pues a pesar de que el claro objetivo de este relanzamiento no son los fans sino superar en taquillas a Avatar, los amantes de la saga no dudarán un segundo en sumarse a esta batalla invirtiendo una vez más en acudir a las salas de cine a ver la última entrega de el equipo de súper héroes más exitosos de la historia. Fue el mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien confirmó en una entrevista a Comicbook.com que “Avengers: Endgame” volverá a la cartelera una semana antes del estreno de “Spider-Man: Far from home” (4 de julio), según sus palabras “No es un corte prolongado, pero habrá una versión que llegará a los cines con algunas cosas nuevas al final de la película. Si te quedas y ves la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y alguna otra sorpresa”.

La cuarta entrega de los Vengadores está a solo 50 millones de superar al filme de James Cameron que actualmente posee el título de la cinta con más recaudación en taquilla, “Avatar” ostenta una recaudación de dos mil 788 millones de dólares, mientras que la cinta de Marvel Studios se encuentra muy cerca con dos mil 743 millones de dólares. De manera que solo necesitan cerca de 50 millones para poder arrebatar este primer sitio a la cinta de Cameron. Sobre esto los fanáticos respondieron de inmediatamente a través de las redes sociales, a su manera, en forma de memes, donde dejan ver que no están cayendo en su engaño y que saben que no es por ellos que se realiza el estreno, sino por fines lucrativos, no obstante, aún así acudirán fielmente a apoyar la película.

“Avengers: Endgame”, cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel (MCU) que por una década se interconectaron, con superhéroes como Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Hulk y Hawkeye. La cinta se mantuvo tres semanas al frente de la taquilla norteamericana y este definitivamente no será el final, pues ya se ha confirmado una cuarta etapa de este universo con nuevas cintas y nuevos personajes, rumoreándose incluso la llegada de Keanu Reeves a la franquicia. Kevin Feige, director de Marvel Studios, confirmó que buscan incorporar al actor “Hablamos con él para casi todas las películas; no sé cuando, o si se unirá, pero queremos encontrar la mejor manera de hacerlo”, declaró. Además de protagonizar “John Wick 3: Parabellum” (2019), Keanu Reeves también dio vida al personaje Duke Kaboom en Toy Story 4 (2019). La fase 3 de Marvel terminará con el estreno de Spider-Man: Lejos De Casa, por lo que aún hay tiempo para que incorporen al actor a UCM. Ante lo anterior, los fans se han promulgado y dejan claro que desearían ver al actor como el nuevo Wolverine, aunque podría interpretar a cualquier personaje, sea villano o superhéroe.

Mientras tanto Avengers: Endgame ya se ha llevado toda cantidad de reconocimientos, el más reciente de parte de MTV, como película del año en la taquilla mundial, el pasado lunes en California durante los MTV Movie&TV Awards. Además recibieron también el premio al mejor héroe para Ironman (interpretado por Robert Downey Jr) y premio al mejor villano para Thanos (Josh Brolin).

Sin embargo, mientras Avengers gana todo lo que se pone a su paso, Los X Men, lo pierden todo, pues hace una semana llegó a la cartelera “X-Men: Dark Phoenix”, última cinta producida por Fox sobre los superhéroes mutantes, debido a que ahora pertenecen al sello de Marvel Studios y el asunto es que no ha tenido buena acogida en la taquilla y mucho menos de parte de la crítica especializada, que destrozó la película.

Precisamente, Joe Russo, uno de los directores de “Avengers: Endgame”, señaló en una entrevista con USA Today que los X-Men aún no deben entrar al Universo Cinematográfico de Marvel “Creo que lo mejor será tomar los personajes de X-Men y hacerlos a un lado durante un tiempo. Funcionaron muy bien durante mucho tiempo, pero antes de pensar en hacerlos volver, deberían ponerlos en pausa durante un tiempo porque necesitan espacio para reciclarse”. Según se estima, “X-Men: Dark Phoenix” perderá unos 100 millones de dólares cuando abandone las salas de cine, debido a que no recuperará su inversión (350 millones de dólares). Además, el portal Rotten Tomatoes le da un 23% de aprobación, lo cual es ridículo para una cinta de superhéroes en la actualidad.

Según testimonios de fans y las distribuidoras en México, ninguna sala estuvo llena al estreno de la película, en funciones de media noche, mucho menos lo estuvieron al pasar el primer fin de semana de estreno. Sin dudas, esto se puede calificar como el mayor fracaso de la franquicia en los 20 años que pertenecieron a Fox, pues como sabemos, en marzo de 2019 se confirmó la compra de Fox por parte de Disney, quienes también son dueños de Marvel Studios, por ende, podrán incorporar a los X-Men en el MCU, pero al parecer no será en un futuro cercano.

Entre el reestreno de Avengers: Endgame, el fracaso de los X Men y la posible incorporación de Keanu Reeves al MCU, tenemos el estreno de Spiderman Far From Home, que si bien, no será sino hasta el 4 de julio, algunos afortunados ya tuvieron oportunidad de verla y las impresiones son bastante positivas. Incluso algunos posicionan con esta entrega al Tom Holland como el mejor actor en haber dado vida al arácnido, aun por encima de Sam Raimi, asegurando que Holland puede sin problema soportar el peso del MCU, tras la muerte de Tony Stark. Mientras que la película ha sido calificada como la mejor en lo que se refiere a Spidey.