The Wall that is not Trump | El muro no es de Trump

Pero, en esta ocasión, no hablaremos del Muro de Trump, sino del Muro de Pink Floyd, que este año cumplirá 40 años de haberse construido. Producido por Bob Ezrin, el undécimo álbum de estudio de la banda británica de rock

El Asa

Como DIARIOIMAGEN lo informó: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el objetivo de la construcción de un muro en la frontera con México es para la renovación de las barreras existentes y llevarlas a un nivel muy alto” (diarioimagen.net/?p=428656) Posteriormente, el presidente estadounidense, anunciaba en su cuenta de Twitter: “El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel de 5 por ciento a todos los bienes que entran en nuestro país desde México, hasta el momento en que se detenga la llegada de migrantes ilegales a través de México”, ‘amenaza’ que se revirtió por las negociaciones del secretario de Relaciones Exteriores de México, ‘El Carnal Marcelo’, con autoridades del país del norte.

Pero, en esta ocasión, no hablaremos del Muro de Trump, sino del Muro de Pink Floyd, que este año cumplirá 40 años de haberse construido. Producido por Bob Ezrin, el undécimo álbum de estudio de la banda británica de rock (conformada por Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright, y Nick Mason), se concibió como un doble álbum conceptual que retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, basado en las vivencias del mismo Roger Waters, convirtiéndolo así en una especie de álter ego antihéroe.

Años antes de querer construir un muro físico en la frontera con México, hace 15 años, el magnate del norte, declaraba en la Universidad Wagner en Staten Island (Nueva York), vestido en toga verde, un alegato para que nada impidiera a las nuevas generaciones cumplir el sueño americano: “No se rindan. No permitan que suceda. Si hay un muro de hormigón frente a ustedes. Atravesarlo, superarlo, para ir al otro lado de esa pared, animaba con emoción a los recién licenciados. Hoy, esas afirmaciones de Trump, se han convertido en un arma de doble filo que se ha vuelto contra él y su discurso de odio anti inmigración en Estados Unidos.

Fue el mismo Roger Waters, quien en sus conciertos de la gira Us+Them, realizados el año pasado en el Palacio de los Deportes de la CDMX (28 de noviembre, 29 de noviembre, 1 de diciembre) se puso una máscara de cerdo para tocar el tema “Pig (Three Different Ones)”, lanzando una dura crítica contra Trump, con imágenes de sus exageradas gesticulaciones, sus frases provocadoras y caricaturizado con cuerpo de cerdo o de una mujer obesa desnuda. La secuencia terminó con un enorme cerdo volando sobre el público y la leyenda: “Trump es un cerdo”. Recordemos también, que en 2016, durante sus presentaciones en el Foro Sol, y en el Zócalo capitalino, Waters proyectó en una pantalla central. “Trump es un pendejo”.

Universalmente aclamado como “uno de los mejores trabajos de la banda” y “uno de los mejores en la historia del rock”, The Wall de Pink Floyd, a 40 años de distancia, sigue siendo admirado por su atmósfera morbosa y depresiva, complejidad lírica y musical, pues tiene un total de 33 millones de copias vendidas a nivel mundial, de las cuales 11.5 millones de copias fueron vendidas solo en los EU, en donde debido a su naturaleza como un álbum doble, está certificado como veintitrés veces disco de platino.

Un clásico cinematográfico, The Wall, se llevó a la pantalla gigante en 1982 por la Metro-Goldwyn-Mayer bajo el título de “Pink Floyd The Wall”, con Alan Parker como director y Bob Geldof (el líder de The Boomtown Rats) como “Pink”.

En julio de 1990, meses después de la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, Waters organizó uno de los conciertos de rock más grandes de la historia, “The Wall – Live in Berlin”, montado en un terreno vacío entre Potsdamer Platz y la Puerta de Brandenburgo,

Artistas como Joni Mitchell, Van Morrison, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Scorpions o Sinéad O’Connor le acompañaron. Waters también utilizó a la orquesta sinfónica de Alemania del Este y su coro, una banda soviética y dos helicópteros pertenecientes a la armada estadounidense. Mark Fisher diseñó un muro de unos 25 metros de alto y 170 de largo para el evento y se usaron inflables diseñados por Scarfe a gran escala. A pesar de que muchos artistas recibieron invitaciones para participar en el evento, Gilmour, Mason y Wright, no fueron invitados. Waters lanzó un álbum doble de la actuación certificado platino por la RIAA en 1992.

Será a finales de este año (The Wall fue lanzado el 30 de noviembre de 1979, RU; y el 8 de diciembre de 1979, EE:UU), que la mítica obra maestra de Pink Floyd, llegue a sus 40 primaveras. Mientras eso pasa, les compartimos algunos memes del Muro que no es de Trump.