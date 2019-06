Morena es ave de paso, asegura Moreno Cárdenas

Miguel Ángel Rivera

“Morena es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y mañana se irá porque les vamos a ganar”.

Así lo afirmó el casi seguro nuevo presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”), quien de esa forma trató de sacudirse la acusación de que su candidatura es patrocinada por el fundador y líder real de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Arropado por porras y grupos de respaldo, al estilo antiguo del PRI y ahora heredado precisamente por Morena, el gobernador de Campeche con licencia, ofreció encabezar la recuperación del ahora alicaído tricolor.

“Lo digo claro, para que se escuche lejos y bien: que se cuiden los otros partidos, el PRI va a regresar y les vamos a volver a ganar”, dijo Moreno Cárdenas, al presentarse a solicitar su registro como candidato para encabezar el tricolor durante los próximos cuatro años.

“Con más de seis millones de militantes, es el único partido de a de veras”, dijo el ex mandatario que más que rivales fuera, tiene que vencer resistencias internas.

Al referirse a Morena, recordó que “otro” partido (PRD) se desmanteló para que surgiera el que hoy gobierna, el cual “es oficialmente un partido pero estructuralmente no lo es” y remató con una casi promesa que deberá cumplir para ganarse a todos sus compañeros de partido, inclusive los que ahora lo critican: “el tricolor sabe levantarse y ponerse de pie”, afirmó.

Al mismo tiempo, Alejandro Moreno Cárdenas ofreció emprender la reforma partidista más grande de la historia de México y construir un PRI combativo y competitivo que sea capaz de darle cauce a las causas de los mexicanos.

Acompañado por su compañera de fórmula, la aspirante a secretaria general, Carolina Viggiano Austria, ante cientos de militantes reunidos en el auditorio “Plutarco Elías Calles”, Moreno Cárdenas aseguró que el proceso de elección interna lo ganará con la fuerza de la militancia y será democrático, transparente, privilegiará el respeto y la unidad partidista.

“El PRI que vamos a construir, será congruente con sus principios de democracia y justicia social; con un nuevo programa de acción no como partido en el gobierno, sino como una oposición combativa y competitiva”, sostuvo.

Agregó que la fórmula que encabeza propone la construcción de un partido más horizontal, cuyas decisiones colegiadas nazcan de la fuerza de la militancia: un partido progresista, moderno y digital para comunicarse mejor con la sociedad.

“El PRI que vamos a construir, es el PRI que dé respuestas a los millones de mexicanos que menos tienen; que esté de parte de los millones de mexicanos honestos que generan riqueza y empleo; que se vuelva a nutrir de los ejidatarios, campesinos, pescadores, productores, obreros, maestros, doctores y profesionistas”, aseguró.

Agregó que no debe existir la más mínima duda de que el tricolor defenderá a los miles de mexicanos que han perdido sus empleos en los últimos meses; luchará por las madres de familia que hoy no tienen estancias donde dejar a sus hijos, y por los científicos, deportistas, creadores y artistas que han puesto en alto el nombre de México en el mundo y que hoy están desamparados y señalados, “pues generar ciencia, ganar una medalla, escribir un libro y hacer cine, no es un delito, es un orgullo para México y significa construir un mejor país”.

Así se expresó Moreno Cárdenas en respuesta a los gritos de respaldo de centenares de seguidores, quienes daban por seguro que será el próximo presidente del tricolor y su compañera Viggiano, la secretaria general.

La presencia de esos simpatizantes le valió inmediatas críticas, pues se atribuyó su respaldo a la vieja práctica del acarreo.

Pero en este caso, es difícil determinar si es bueno o no tener esas expresiones de respaldo, pues en épocas recientes algunos actos del PRI aparecían casi vacíos.

En respuesta a las críticas de tener el respaldo del gobierno del presidente López Obrador, el mandatario campechano con licencia dijo: “soy 100 por ciento político y mil por ciento priísta.

“Tenemos los tamaños para defender la dignidad del partido”, añadió, para luego agradecer la presencia del dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, así como a José Ramón Martel, quien dejó sus aspiraciones a la presidencia del partido y se sumó al equipo de Moreno.

Luego criticó de manera implícita con quienes competirá o aquellos que han renunciado al partido.

Ortega y Ruiz abanderan la oposición

Si bien el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, quien aparecía como el principal contendiente por la presidencia del PRI, renunció a competir e inclusive a su militancia en el partido, Moreno Cárdenas no irá solo en la competencia interna, pues también se registraron los ex gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega, y de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Este último advirtió del riesgo de que su partido sea entregado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La muestra de la cargada es evidente. Tan solo en camiones rebasaría el tope de gasto de campaña (cuatro millones)” , dijo Ruiz frente a los integrantes de la Comisión Nacional de Procesos Internos, a la que pidió vigilar el proceso interno.

Ruiz se registró con el aval de 4 dirigentes estatales y de una organización – Unidad Revolucionaria – que agrupa a militares afiliados a este partido.

Ivonne Ortega – que lleva de compañero de fórmula a José Encarnación Alfaro-, registró su fórmula con el respaldo de 10 comités directivos estatales, y criticó los apoyos a Moreno Cárdenas por considerar, también, que se busca que el PRI sea un satélite de Morena.

La ex mandataria señaló que regresaron el gobierno y el PRI de los años 70, pero aún así “logramos el respaldo de 10 comités ejecutivos estatales y vamos a la contienda, a luchar por regresar a la militancia a este edificio, vamos a regresar para darle voz a la militancia”.

La política yucateca expuso que su lucha es porque esas prácticas ya no se repitan; “ya no necesitamos camiones, necesitamos investigar de dónde salió ese recurso para esos camiones, por qué trajeron a la gente en la madrugada”.

Por separado, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI informó haber emplazado a otras tres fórmulas de aspirantes a presidente y secretario general a presentar a más tardar hoy lunes la documentación correspondiente para poder participar en el proceso de elección interna.

En el auditorio Jesús Reyes Heroles de la sede partidista, se presentaron para su registro como aspirantes a presidente nacional y secretario general: Lorena Piñón y Daniel Santos, seguidos de Benjamín Antonio Russek de Garay y Linda Amanda Obregón, así como Marco Antonio Santana y Ramiro Díaz.

En un “compló”

Luego de que diversos organismos internacionales especializados han reducido las posibilidades de crecimiento económico para México, el gobierno federal puede recurrir de nuevo al alegato de que existe una conspiración en contra de nuestro país.

A otros organismos especializados se sumó la institución financiera británica Barclays, al reducir a solo 0.5 por ciento su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2019, que anteriormente estimó en 1.2 por ciento. La explicación es que la economía está perdiendo rápidamente fuerza este año, debilidad que podría durar más tiempo.

Barclays también recortó su previsión de crecimiento para México en 2020 a una tasa de 1.5 por ciento, mientras que el cálculo anterior auguraba 2.0 por ciento.

En su reporte semanal, la institución financiera refiere también algunos indicadores muestran que el sector privado podría seguir cauteloso por una mayor incertidumbre en el área de regulación pública y de políticas económicas.

Para disgusto del gobierno nacional, que trata de convencer de que ha logrado reducir el desempleo, Barclays señaló que la creación de empleos se está desacelerando.

Una de las instituciones guberamentales que está en busca de aumentar su personal es el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual abrió una convocatoria para integrar a 66 nuevos agentes federales (AFM) a su personal operativo, con lo cual sumarán poco más de 200 las nuevas contrataciones.

Quienes aspiren a ocupar una de las 66 plazas, requieren vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina, así como poder cambiar de residencia de manera temporal o permanente.

