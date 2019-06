Riesgos y peligros de la refinería Dos Bocas, en Tabasco

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

INAI ordena abrir estudios a Pemex para determinar viabilidad del proyecto

Desconocimiento de impactos ambientales y otros factores ponen en duda la megaobra

Hablar del proyecto de construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, es sinónimo de generación de nuevos empleos, de detonación del desarrollo económico regional y del fortalecimiento de la industria petroquímica nacional. Tabasqueños y muchos habitantes de la zona han votado a favor del proyecto y sin embargo hay voces de especialistas que alertan sobre los riesgos que dicha obra tendría, en caso de que se lleve a cabo y en ese contexto no está por demás que las autoridades den a conocer la totalidad del proyecto en cuestión y de una vez por todas transparentar, en términos de impacto ambiental o riesgos hidrometeorológicos y geológicos, el ambicioso proyecto.

Hasta ahora, lo único que se sabe es que la obra ya inició, hay inversión económica que la respalda y el calendario para concluirla es mayo de 2022, lo cual está bien, pero acaso se han considerado riesgos, peligros y amenazas, y en caso de existir estos factores cómo afectaría a la población tabasqueña en particular, cómo a la región y en general qué efectos tendría una contingencia a partir de la nueva obra. Son preguntas que antes de continuar deben despejarse en el ambiente mediático, pero también se debe informar de ello a los trabajadores y población de la zona.

Este fin de semana, según señala un comunicado emitido por la diputada federal Soraya Pérez Munguía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que toda la información y estudios elaborados exprofeso para el proyecto Dos Bocas deben ser del conocimiento público y ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar la información relativa al Plan de Negocios de la referida refinería.

La legisladora informó que el INAI le dio la razón respecto a que no debe ser reservada la información de los estudios que al respecto tiene Pemex. En el recurso de revisión 2901/19 solicitado se declararon parcialmente fundados los agravios presentados por la legisladora, por cuanto hace a la indebida clasificación de información “reservada”. Ello en lo relativo al plan de contrataciones, calendario de actividades y plan de ejecución; programa general de ejecución del estudio de pre-inversión; y estudios para determinar la viabilidad del proyecto.

El proyecto, hasta donde se conoce, forma parte de todo un plan integral que consiste, entre otros objetivos, en rescatar y reactivar la industria petrolera, modernizar las seis refinerías del país y construir la de Dos Bocas. Muchos se preguntarán ¿Por qué en Tabasco?, la respuesta es simple, porque especialistas señalan a esa entidad como la que mejores condiciones presenta para la instalación de una refinería y en ello consideran ventajas como su infraestructura instalada para el transporte de la producción de ductos hacia la zona de mayor consumo comercial, así como capital humano especializado.

Pero lo que aún se desconoce son los impactos ambientales y riesgos que la obra podría generar para sus trabajadores y poblaciones cercanas, información que parece elemental cuando de antemano se sabe que Tabasco es una de las entidades que año con año presenta diferentes tipos de peligros por su situación geográfica y fenómenos hidrometeorológicos.

Hace unas semanas circuló un estudio elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el que, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), modalidad regional, advierte que el mar y los sismos representan altos y muy altos riesgos para la refinería en cuestión, ya que su ubicación geográfica la pone a merced de inundaciones por lluvia, huracanes o marejadas, así como a los sismos.

En contraparte, en materia de impacto ambiental, un estudio de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) revela que el proyecto no provocará alteraciones relevantes en los ecosistemas, ni en los recursos naturales ni en la salud. El ASEA señaló que este proyecto no perturbará el desarrollo de los pobladores y que los seres vivos de la región no corren peligro significativo por el proyecto Dos Bocas.

En fin, sobre la construcción de la refinería hay posicionamientos a favor y en contra, pero cuando hay voces que alertan de riesgos o peligros es cuando empiezan las dudas sobre la factibilidad del proyecto y precisamente por esas alarmas hasta quienes están a favor quieren que el proyecto se trasparente a detalle y los estudios se hagan públicos para una mayor consulta y mejor opinión. ¿Será mucho pedir a las autoridades?

VA MI RESTO.- El estado de Tabasco cuenta con 17 municipios, de los cuales 13 tienen actividad petrolera y la propuesta de erigir una refinería en la entidad no es mala, de hecho la propuesta no es nueva pues hace más de una década que los pobladores han insistido en el tema.

Las razones para un proyecto de tal envergadura en la tierra del edén son muchas y están a la vista: posee una amplia red de transportación de hidrocarburos, instalaciones portuarias y cercanía con complejos petroquímicos y de refinación que se encuentran ubicados al sur del estado de Veracruz.

En abono al proyecto, se puede decir que uno de los principales activos en la entidad es la cultura de convivencia con la industria petrolera e incluso es de resaltar que el estado tiene instituciones de educación que incluyen en sus planes de estudio la formación de profesionales relacionados con la industria petrolera.

No hay duda, Tabasco es una opción viable para una refinería, la duda tal vez sea el lugar elegido, hay que recordar que hace diez años algunos estudios indicaban sobre esa factibilidad en Nuevo Pemex o Huimanguillo, por encima de Dos Bocas, y hasta ahí, porque como veo, doy.

