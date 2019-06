Medidas en caso de inundaciones dicta Salud de Edomex

Nuevo sistema intrauterino, con eficacia anticonceptiva superior al 99%

Para prevenir el desarrollo de padecimientos gastrointestinales, la Secretaría de Salud de Edomex pide a la población que, en caso de inundación, privilegie el consumo de agua embotellada y sellada, así como de alimentos enlatados que no hayan tenido contacto con agua contaminada.

Se recomienda usar botas o zapatos cerrados para reducir el riesgo de infecciones, mordeduras y picaduras de animales ponzoñosos, así como depositar la basura en recipientes con tapa o en bolsas que se puedan cerrar para evitar la proliferación de fauna nociva.

Los alimentos deben mantenerse en lugares limpios, secos y frescos, el lavado de manos deber ser constante con agua y jabón, sobre todo antes de comer y después de realizar actividades de limpieza o ir al baño.

La dependencia indica que en caso de presentar dolor de cabeza o muscular, ojos rojos, vómito, diarrea o náuseas, comezón, heridas, catarro y tos, además de fiebre y ronchas, es necesario acudir al Centro de Salud más cercano.

En cuanto al saneamiento de las viviendas, la dependencia sugiere lavar pisos y paredes con agua limpia y cloro, así como cisternas que se hayan visto afectadas tras la inundación.

En el caso de muebles y ropa que resulten contaminados, deberán desecharse para evitar el riesgo de conservar agentes patógenos o infecciosos.

Será necesario desalojar el agua que se acumule en llantas, latas, botellas, cubetas o cualquier otro recipiente en techos, patios y jardines para no propiciar criaderos de larvas del mosquito transmisor del dengue.

La omisión o errores en el uso de métodos anticonceptivos de uso frecuente, ha contribuido a que se duplique en el mundo el número de embarazos no planificados en las jóvenes millennials de 18 a 24 años. En 2012 hubo más de 85 millones de embarazos no planeados que representan 40% de todos los embarazos a nivel mundial como consecuencia de la falta de un anticonceptivo, pero también como resultado de errores en el uso u olvido por parte de las usuarias en la toma de métodos como la píldora, expresó Betsy Reuss, sexóloga clínica por el Instituto Mexicano de Sexología. Según encuestas internacionales sobre métodos anticonceptivos realizadas a más de 12 mil mujeres jóvenes, el anticonceptivo ideal debe ser altamente eficaz, que no se tome diariamente y que tenga una baja dosis hormonal.

Para dar respuesta a tales necesidades anticonceptivas, Bayer de México presentó Kyleena, su nuevo Sistema Intrauterino (SIU) liberador de la hormona Levonorgestrel de baja dosis que ofrece una protección hasta por 5 años, con eficacia anticonceptiva superior al 99%, comparable a la esterilización femenina, y sin la necesidad de una rutina anticonceptiva diaria.

La doctora Kristina Gemzell, Jefa de Ginecología y Obstetricia del Departamento de Salud para las Mujeres y los Niños en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, explicó que este pequeño y flexible SIU está constituido por un cilindro en forma de T con hormona, el cual una vez colocado en el interior del útero, libera localmente una baja dosis de levonorgestrel, espesando la mucosidad del cuello uterino e impidiendo el paso de los espermatozoides por el canal cervical.

Este nuevo SIU es conveniente incluso en mujeres que no han tenido hijos, y ofrece ventajas como una menor dosis hormonal de liberación, acción local (útero), no contiene estrógenos, además de comodidad y fácil aplicación, así como protección anticonceptiva de largo plazo (hasta por 5 años) con un rápido retorno a la fertilidad al momento de su retiro.

Por su parte, la doctora Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia destacó que diversas asociaciones gineco-obstétricas en el mundo aconsejan el uso de Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada (ARAP), como los sistemas intrauterinos, en mujeres muy jóvenes, ya que por su alta tasa de efectividad y continuidad se adaptan a las necesidades de este grupo poblacional.

En México, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes considera el acceso a los métodos ARAP como una importante alternativa para ayudar a las mujeres jóvenes a planificar su vida reproductiva, destacando que se encuentran entre las opciones de primera línea para las mujeres que estén por iniciar o hayan iniciado actividad sexual Para mayor información sobre métodos anticonceptivos consulta www.cuidateya.mx o a través de Facebook /CuidateYa e Instagram /cuidateya.

