AMLO dijo “no voy” al G-20 y no fue

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Finalmente, ninguna recomendación influyó en la decisión que tomó desde un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre del G-20 en Osaka, Japón, que hoy inicia con la asistencia de los miembros permanentes de 19 países de todos los continentes.

Estos países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, así como una representación adicional por la Unión Europea.

Una vez más el presidente López Obrador demostró que cuando dice no es no. Y no viajó a Osaka, pero sí lo hicieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el de Hacienda, Carlos Urzúa, en su representación.

Japón ostenta por primera vez la presidencia del G-20

Previo al arranque de la reunión, Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo) y Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) con motivo de la Cumbre presentaron una carta en la que ponen de relieve los objetivos de la UE.

La UE comparte con Japón el mismo objetivo: defender el orden internacional basado en normas y las instituciones multilaterales que lo sustentan. Además, con el apoyo a la Presidencia japonesa, “haremos frente a los desafíos decisivos de nuestro tiempo. Pediremos a los dirigentes del G-20 que intensifiquen las acciones destinadas a evitar la amenaza existencial que representa el cambio climático, se comprometan a garantizar un comercio mundial libre y justo, que reduzcan las desigualdades, saquen partido a los efectos de la digitalización y fomenten el desarrollo sostenible. Ayer debieron viajar a Japón, a primera hora, los secretarios Ebrard y Urzúa, para participar en las reuniones de alto nivel, excepto a la que está reservada para los presidentes.

De acuerdo con Reforma, Ebrard presentará en el G-20 un documento respecto a la migración, sobre lo cual el canciller dijo lo siguiente: “vamos a presentar un documento al grupo respecto a la migración y a lo que México propone: que dejen hacer ojos cerrados a la crisis que tenemos en Centroamérica”, dijo.

“¿Candil de la calle…?

Esta semana diputados federales celebraron una reunión con funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para analizar la situación migratoria en el país. Carlos Enrique Martínez Aké, diputado por Morena, explicó que la reunión se realizó con las comisiones de Asuntos Frontera Norte y la de Migratorios, en tanto que su colega del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez, consideró el encuentro como “un espacio para atender las inquietudes de los legisladores y buscar una estrategia que contribuya a dar solución al reto migratorio que enfrenta la nación y conocer la posición que tiene México ante Estados Unidos”.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, por su parte, se manifestó a favor de la política nacional en materia migratoria, aunque señaló que a los chiapanecos les preocupa que se les está dando prioridad a las personas que entran al país sin papel alguno.“Tal parece, dijo, que practicamos la política ‘candil de la calle y oscuridad de su casa’. Aseguró no estar en contra de los centroamericanos y tampoco de la gente que entra, pero que sea debidamente reglamentado.

Me parece muy bien la idea de apoyar a otros países, pero creo que como mexicana, es más urgente ayudar a nuestros compatriotas”, destacó.

Apuntó también que es necesario detener el flujo de los migrantes, quienes exigen vivienda, salud, dinero, cuando ellos están en otro país; no se vale que los migrantes vivan en la miseria, cuando bien se les puede regresar a su país de origen y que cada presidente se haga responsable.

Por último, hizo hincapié que en la región sur del país se han presentado enfermedades provenientes de otros lugares, para las que México no posee los medicamentos adecuados, por lo que solicitó que la Cámara de Diputados busque un fondo económico que logre apoyar a los migrantes que lleguen a Chiapas.

Las aportaciones al PND

Estamos frente a la posibilidad de aportar un sistema nacional de planeación, dijo el presidente de la Cámara Baja, diputado Porfirio Muñoz Ledo, en referencia al hecho de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el Ejecutivo federal.

En su mensaje, Muñoz Ledo dijo que una de las decisiones a las que hace referencia es que se acordó cumplir cabalmente, el mandato constitucional…y la segunda, tiene que ver con encausar su discusión a través del parlamento abierto.

Explicó que se contó con la participación fundamental de las comisiones de esta Cámara, las que realizaron su trabajo mediante foros de discusión, acopio de opiniones, aportaciones y propuestas tanto de las diputadas y diputados, como de la ciudadanía, académicos, organizaciones sociales, sectores económicos, y abrieron a la discusión pública a todos aquellos que se acercaron a cada una de ellas.

lm0007tri@yahoo.com.mx