41 Marcha LGBTTTI entre el amor y la polémica

Este sábado 29 de junio #Orgullo41 #SerEsResistir

Se espera la participación de más de 450 mil personas en las múltiples actividades organizadas para este fin de semana

Arturo Arellano

Bajo el lema “Ser es resistir” se llevará a cabo la edición número 41 de la Marcha por los derechos de la comunidad LGBTTTI en la Ciudad de México este 29 de junio, cuando se espera la participación de más de 450 mil personas para las diferentes actividades organizadas, arrancando en punto de las 12:00 horas a los pies del Ángel de la Independencia de donde se dirigirán, sobre Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez, para llegar finalmente a el Zócalo Capitalino, donde se celebrará un concierto a partir de las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas.

Habría que saber primero el origen de esta marcha que cumple más de cuatro décadas, la primera se realizó en 1978, luego de un sonado caso de despido laboral, el motivo: sus actitudes homosexuales. Surge así la primera ola de la comunidad gay que sale a las calles en México para exigir respeto y defender los derechos de las personas con otras preferencias. Ocho años antes se habían realizado las primeras marchas del Orgullo Gay en Nueva York y Los Ángeles, recordando el caso del bar Stonewall Inn en NY, donde en una noche policías comenzaron una cacería en este bar que era frecuentado por homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Sabiendo lo anterior y a 41 años de la primera marcha en la CDMX, distintas organizaciones, activistas e incluso el Gobierno Federal han tomado riendas sobre el asunto, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus mañaneras se pronunció por una ciudadanía libre y ondeo la bandera gay en el Día Internacional contra la Homofobia. “Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia y el sustento principal de la trasformación es garantizar las libertades a todos los mexicanos, es democracia, libertad y justicia”, comentó, mientras que la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Hass, agregó “Hoy las personas de la diversidad sexual siguen viviendo con miedo, miedo a expresar sus sentimientos y sus afectos hasta con sus familias. Miedo a ser cosas tan cotidianas como ir a la escuela, al trabajo incluso a salir a la calle, y tienen miedo porque son rechazadas en sus hogares, despedidas de sus trabajos, agredidas en las escuelas y acosadas en las calles. Peor aún, son víctimas de crímenes motivados por el odio, solo por ser quienes son”. Finalmente el presidente, López Obrador, firmó un decreto para que el 17 de mayo sea considerado Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que busca garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y eliminar la discriminación.

Esta edición de la Marcha en la CDMX rendirá honor a “El baile de los 41”, pues en 1901, policías hicieron una redada a una fiesta privada y arrestaron a 41 homosexuales. El suceso fue una polémica mediática por tratarse de miembros de la aristocracia mexicana, lo anterior será recordado con un flashmob organizado por más de 150 drags que se realizará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia. Un flashmob es una especie de baile improvisado, una coreografía que nacerá de entre la multitud, buscando sorprender a los presentes, llamar la atención y con suerte sumar a muchos al movimiento.

Como han hecho una tradición, se coronará en esta ocasión a dos reinas de la marcha, dos porque son colectivos diferentes los que otorgarán estas coronas, dado que no todo el movimiento participa de esta actividad. Por un lado Galilea Montijo será coronada como Reina en el Zócalo de la Ciudad de México, y por otro Geraldine Bazán obtendrá la suya en el bar Cabaretito.

En lo que se refiere al concierto a celebrarse en la plancha del Zócalo de esta Ciudad, harán presencia personajes de la talla de María León, Esteman, Javiera Mena, La prohibida, Man Candi, Torreblanca, Fey y Pambo, además de standuperos, comediantes y otros artistas que se suman a este movimiento con su talento.

Cabe mencionar que este fin de semana no sólo se realizará la marcha, sino diferentes actividades alrededor de ésta como el ciclo de cine en el Congreso de la Ciudad de México, donde se habilitarán salas cinematográficas que exhibirán cortometrajes sobre la historia del movimiento gay. A partir de las cinco de la tarde se exhibirán tres proyecciones que abordan la historia del movimiento: Terrorista de la masculinidad, de Bruno García; No te puedes ir de tu cuerpo, de Renata Díaz González; y Las disidentes, de Jael Franco. La entrada será gratuita.

Por otra parte la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que se contemplan dos recorridos abordo de unidades de Capital Bus: el Night Tour Pride, de las 21:00 horas en adelante, y el City Tour Pride, a partir de las 09:00 horas. El costo es de 50 pesos por persona a quienes porten algún distintivo de la bandera LGBTTTI. Puede ser alguna playera, gorra, pin o brazalete. La entrada general es de 100 pesos.

Mauricio Clark

Como el usuario Antonio Ponce que citó “¿Qué ofrece en realidad el mundo de los treintañeros?: Crudas terribles, largas jornadas laborales, café, vino e ibuprofeno; deudas, viernes en casa, depas a precios imposibles; menos amigos, pero mejores; ese querido padre de familia ese es el llamado orgullo treintañero”.

Ojalá todo hubiera quedado en burlas y memes, pero no fue así pues diferentes celebridades se volvieron contra el ex conductor de televisión acusándolo de homófobo e ignorante, como en el caso de Andrea Legarreta que en una emisión de “Hoy” al que tuvieron de invitado a Clark comentó “Mauricio le estás dando mucha vuelta a algo que tú publicaste y dijiste algo que fue desafortunadamente todo lo anterior se celebrara aún en medio de la polémica y el acoso de ciertos personajes y comunidades hacia los miembros LGBTTTI, como es el más reciente caso de Mauricio Clark que aseguró en Twitter que el “mundo gay” es sinónimo de cuartos oscuros, drogas, sexo en baños públicos, entre otras actividades y pidió a los padres de familia cuestionarse si en realidad es digno de conmemorarse el mes del orgullo LGBTTTI, lo que desató la ira de los internautas que respondieron burlas y memes muy delicados y que quizá tiene que ver más con cosas que tú has vivido. Eso te lo ofreció a ti y es lo que tú decidiste vivir. Yo conozco una cantidad de homosexuales con vidas sumamente respetables que nunca han consumido drogas y nunca han vivido lo que tú has dicho”. A lo que Mauricio respondió más tarde en redes sociales “A los que atacan diciendo que ya se me fundió el cerebro, bajita la mano me da gusto saber que estoy aportando algo en sus vidas. Si no quieren dejar la vida gay es su rollo, pero por fa si no quieren acabar como yo”.

Dicen que ‘cae más pronto un hablador que un cojo’ y según Mhoni Vidente, esta no será la excepción pues a pesar de que Mauricio Clark ha hecho de todo para convencer al mundo de que ya no es gay, la vidente declaró en “Hoy”, que según sus predicciones, el ex conductor volverá a ser gay o mejor dicho, jamás ha dejado de serlo, solo tendrá que aceptarlo otra vez.