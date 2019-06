La Moda Gay

Fashion Season

Alex Rodríguez

Durante los últimos años la moda gay se ha intensificado a tal grado que hoy en día tenemos íconos gays que defienden y respaldan los derechos de la comunidad LGBT, hoy sábado se celebra en la gran Ciudad de México la Marcha del Orgullo Gay número 41 y por motivo de su celebración les presentaré dos de los mayores exponentes de la moda gay en el mundo.

La comunidad gay siempre ha sido pionera en el ámbito de la moda mundial, muchos de los mejores diseñadores han declarado su homosexualidad y muchas de sus creaciones han sido influenciadas por la sociedad LGBT, la presencia gay en la moda es casi imposible de no ser percibida y ha destacado siempre que se ha visto presentada; últimamente se ven muchos “looks” en hombres heterosexuales como camisas floreadas o estampados de animal print que jamás hubieran sido usada en los años ochenta por los mismos y ahora se encuentran en cualquier tienda departamental para caballero y claro no es de culparse ya que por lo general los hombres gays son los mejores en lo que a vestir se refiere, no es de sorprenderse que sus amigas antes de salir a la calle les pidan sus consejos.

GIANNI VERSACE, EXTRAVAGANTE Y DESLUMBRANTE

No es una novedad que la Casa de Alta Costura Italiana Versace es fuerte exponente en la inclusión del colectivo LGBT en nuestros días, pero este comenzó muchísimos años atrás antes del asesinato del diseñador favorito de muchos Gianni Versace. La Casa Versace desde los 90s jugó un papel bastante importante en la moda gay, a Gianni le encantaba mostrar en sus pasarelas modelos masculinos usando prendas doradas brillantes con diseños de cadenas, soles, leones con colores usados solo por las mujeres en esa época como plateado o rosa.

Gianni murió asesinado en Miami en 1997, pero su legado en la moda ha permanecido hasta nuestros días labor que su hermana Donatella Versace ha llevado a cabo siguiendo las mismas normas de su creador, la campaña otoño invierno 2017-2018 de la firma nos trae algunos diseños con imágenes y mensajes en las que aparecen modelos masculinos dando a conocer un mensaje tolerante para que se respeten todo tipo de tendencias sexuales y no es la primera vez que la marca ha optado por temáticas LGBT en sus pasarelas.

COCO CHANEL, VANGUARDISTA Y ELEGANTE

La mujer francesa que revolucionó el mundo de la moda femenina durante los años 20s, Mademoiselle Coco nació en una época donde las mujeres usaban vestidos, encajes y corsés bastante incómodos y lo peor es que se vestían para adornarse ante los ojos de un hombre, la diseñadora francesa se liberó a sí misma y a las mujeres de su época rompiendo esquemas y agregando un look un tanto varonil a sus diseños motivo por el cual fue tachada de lesbiana, pero aun así el resultado fue fabuloso. Es gracias a Coco quien robo prendas y colores restringidos para hombres y los volvió un completo fenómeno en la moda femenina, como el uso del pantalón o el color negro en los vestidos antes usados solo para velorios, pero su mayor logro en la moda gay fue el uso de ropa marinera con “pantalones náuticos” que abrieron la veda a una historia de ambigüedades sexuales.