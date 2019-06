IMSS, estrategia en la prevención del consumo de drogas en jóvenes

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El cuachalalate provoca la muerte de células tumorales

Para abatir el consumo de drogas, el IMSS ejecuta estrategias de prevención, detección y tratamiento oportuno, con acciones educativas de promoción de la salud a través de PrevenIMSS, así como orientación para fortalecer la convivencia y comunicación en familia cuando hay hijos adolescentes. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el doctor Jesús Maya Mondragón, médico psiquiatra de la División de Medicina Familiar, explicó que el Seguro Social fortalece acciones a través de las estrategias ChiquitIMSS, JuvenIMSS, Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA) y metodologías como Estar bien con tu Salud, en apego al Programa IMSS: Bienestar para toda la vida. Los trastornos emocionales como ansiedad y depresión son las causas más frecuentes de demanda de consulta en el IMSS y representan los principales factores de riesgo por el consumo de drogas. El primer acercamiento al consumo de drogas en jóvenes es el experimental, es decir, a través de los amigos, por lo que se recomienda a los padres estar muy alertas para identificar cualquier cambio de comportamiento o problemas emocionales en sus hijos, se debe acudir de inmediato a su clínica familiar, para recibir la atención u orientación que requiera el paciente. El diagnóstico temprano permite establecer si se trata de un paciente con adicción leve, moderada o severa, a fin de iniciar tratamiento farmacológico con ansiolíticos o antidepresivos; o bien, referir el caso a la especialidad de Psiquiatría en el Hospital General de Zona. El IMSS brinda tratamiento integral farmacológico, psicoterapéutico y terapia familiar, por periodos que van desde seis meses hasta tres años, dependiendo del tipo y nivel de adicción que se trate. El médico familiar, con base en su evaluación, debe referir al paciente a los Centros de Atención y Prevención de las Adicciones (CAPA), pertenecientes al Consejo Nacional Contra las Adicciones, o a los Centros de Integración Juvenil. También brindan cursos y talleres como Decisión sin adicciones. Mi proyecto de vida. El valor de los valores. Habilidades para la vida y Ayuda para dejar de fumar.

El cuachalalate es utilizado en la medicina tradicional mexicana como un agente gastroprotector, para tratar enfermedades vasculares o disolver cálculos biliares y renales. Una investigación del Departamento de Toxicología del Cinvestav, demostró que esta planta medicinal promueve la muerte de células tumorales, al tiempo que estimula al sistema inmune para hacer frente a distintos tipos de cáncer. Libia Vega Loyo, lideresa de la investigación, afirma que los beneficios del cuachalalate se deben a que contiene un ácido anacárdico, que es el 6 pentadecil salicílico, el cual promueve la muerte programada (apoptosis) de las células tumorales, sin afectar las células normales. Actualmente, el método utilizado para terminar con células enfermas es por medio de inflamación o necrosis lo que produce daños importantes en los tejidos, así como efectos secundarios en un tratamiento de cáncer. Por su parte el ácido 6 pentadecil salicílico, no mata las células normales, solamente las induce a un arresto a su proliferación; es decir, se expanden más despacio pero no mueren. Este compuesto es capaz de estimular el sistema inmune. “Observamos que el ácido 6 pentadecil salicílico tiene una función muy específica de fosforilación sobre ciertas proteínas, cinasas, y lo que hace es darles la señal a los macrófagos, un componente importante del sistema inmune, para que ellos sean mucho más reactivos y puedan responder más rápido a retos que se les presentan; es decir, no solamente induciría la muerte de la célula tumoral, sino que activaría al sistema inmunológico para que atacara más eficientemente”. Este estudio se realizó en modelos in vivo, con cáncer de mama e in vitro en líneas celulares de leucemia y de células provenientes de tracto gastrointestinal, específicamente de estómago En esta línea de investigación también se han realizado varios estudios preliminares donde se combina el ácido 6 pentadecil salicílico con otros antineoplásicos, donde se han observado una posible reducción de toxicidad y se tiene la misma eficiencia farmacológica de reducción del tumor.

elros05.2000@gmail.com