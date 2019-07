“El pueblo, contento con el cambio”: AMLO

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“El pueblo está contento con el cambio. El pueblo está feliz”.

Esto aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es su visión del país a un año de su victoria electoral.

El primer mandatario hizo el balance antes de empezar su anunciado informe, parte integrante de los actos para celebrar los resultados de las elecciones federales de 2018.

No es parte de su discurso, pero son sus ideas centrales, expuestas en una entrevista con el diario La Jornada, que en su opinión “es el periódico más cercano a la gente, sobre todo a los pobres. No olvidamos de dónde venimos y lo que significa La Jornada para el movimiento democrático de México”.

En opinión del mandatario, a pesar de los vaticinios negativos de las instituciones financieras y de los especialistas en la materia, que han reducido las estimaciones acerca del crecimiento económico de México, en realidad su gobierno ha logrado mayor desarrollo.

Al respecto explicó que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. “Crecer –dijo— es que haya riqueza; desarrollo es que haya riqueza y se distribuya la riqueza, en eso, creo yo, que vamos avanzando”.

Añadió que los especialistas que hablan de estancamiento no toman en cuenta que “no hay inflación, eso no lo destacan, hay menos inflación que el año pasado y no es poca cosa.

Y no hay inflación porque no han aumentado los precios de los energéticos, porque los hemos mantenido en términos reales.

Por cierto, —contra el análisis optimista de AMLO—, muchos de sus críticos recodaron ayer mismo que entre sus promesas no cumplidas está la de reducir los precios de las gasolinas.

Por el contrario, según un reporte oficial de la Secretaría de Hacienda, el gobierno ha logrado un aumento sustancial por los ingresos que se aplican a los combustibles.

La recaudación de los impuestos que se aplican a la gasolina y el diésel fue de 124 mil 385.3 millones de pesos al cierre de mayo pasado, 66.7 por ciento más en términos reales respecto a igual mes de 2018, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El incremento derivó de la eliminación del estímulo fiscal del gobierno federal a la gasolina Premium, con lo cual cobró el impuesto total por cada litro de este combustible. Durante mayo, el ingreso por este gravamen fue el que tuvo el mayor incremento.

De acuerdo con el mismo reporte, los ingresos del gobierno federal por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incluye, entre otros, los impuestos a las gasolinas, creció 31.8 por ciento durante el mayo, de acuerdo con su informe de finanzas públicas y deuda pública a mayo de 2019.

La dependencia precisó que en general, los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a un billón 425.8 mil millones de pesos, monto mayor en 4.7 por ciento real respecto al de 2018, pero “si se excluye el IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación es de 1.1 por ciento en términos reales”.

En síntesis, no se ha cumplido el prometido recorte a los precios de los combustibles.

Otras promesas no cumplidas

Como lo hace regularmente, en su entrevista con La Jornada, el presidente López Obrador insistió en dividir a la sociedad mexicana en dos sectores diferentes, el pueblo bueno y la “élite, la mafia del poder”. También insistió en la gran panacea, que permitirá obtener los recursos para distribuirlos entre los que menos tienen: el combate a la corrupción.

Aunque las encuestas indican que su popularidad es todavía muy elevada y su convocatoria a celebrar en el Zócalo capitalino reunió a una enorme cantidad de personas —acarreados o no—, el presidente no puede olvidar que un importante sector de la población no está de acuerdo con su gobierno y esto se demostró con varias marchas durante el fin de semana. Tal vez están lejos de ser mayoría, pero son voces que se deben entender y que advierten que no todo está bien en México.

Por ejemplo, la manifestación que se realizó bajo el título “Revivamos México”, desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia, demandó poner alto a la inseguridad y a la “invasión migratoria” y protestó por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México NAICM

Otra marcha, bautizada “Todos Somos Uno”, que se inició en el Ángel de la Independencia y llegó al Palacio de Bellas Artes, pidieron respeto al estado de Derecho y cumplir con los programas de atención al campo, al arte, educación, cultura, salud, seguridad, infraestructura y turismo, muchos de los cuales han registrado recortes a sus presupuestos.

Otro contingente más, de la denominada la Red de Mujeres, bajo el lema “Porque Acordamos vivir”, se concentró en la Explanada del Palacio de Bellas Artes, en protesta por el incremento de las organizaciones paramilitares y contra supuestas incursiones del Ejército en territorios zapatistas.

Los analistas privados consultados por el Banco de México (BANXICO) redujeron también sus pronósticos de crecimiento para este año y 2020, pero bajaron sus expectativas de inflación y de tipo de cambio.

Estos pronósticos se recogen en la “Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado”, correspondiente a junio de 2019. Los analistas consultados estimaron a la baja su pronóstico de crecimiento para 2019, a 1.13 por ciento, que anteriormente se calculaba 1.32 por ciento en mayo, con lo cual se dio el noveno ajuste consecutivo.

Para 2020, también recortaron a 1.66 por ciento su estimación, que anteriormente era de 1.72 por ciento. Como si se tratara de respuesta al presidente López Obrador, que se quejó de que los especialistas no toman en cuenta los índices de inflación, los expertos disminuyeron sus expectativas de inflación general para este año, con un 3.63 por ciento en junio, mientras que era de 3.75 por ciento en mayo, luego de dos meses al alza.

Para 2020 también las recortaron la inflación a 3.63 por ciento desde 3.65 por ciento, tras de un incremento en el mes previo.

En cuanto al tipo de cambio, para el mes de junio, los expertos revisaron a la baja su pronóstico para el cierre de 2019 a 19.85 pesos, contra 19.92 pesos por dólar en mayo, y para el siguiente año también lo disminuyeron a 20.27 pesos desde 20.41 pesos por dólar.

Los analistas consideraron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses son, en orden de importancia: la incertidumbre política interna (17 por ciento de las respuestas) y los problemas de inseguridad pública (13 por ciento de las respuestas). De lo que todo mundo está convencido, incluido el presidente López Obrador, es que el gran tema pendiente es el de la inseguridad y la violencia.

“Pero, sí, el tema más complejo es el que tiene que ver con conseguir la paz. Hay mucha violencia”, admitió el primer mandatario en su entrevista con La Jornada.

Como de muchos otros problemas, López Obrador atribuyó también el de la violencia a los gobiernos anteriores.

Otro receso en el extraordinario

Apenas concluido un receso obligado en el periodo extraordinario al que fue convocado el Senado para tramitar varios pendientes que no se pudieron solucionar durante los trabajos ordinarios, ayer se abrió una nueva fase de espera, porque no hay acuerdo acerca de la polémica Ley Nacional de Extinción de Dominio y los correspondientes cambios en diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Todo parecía muy normal al reanudarse el extraordinario, pues inclusive los legisladores de todos los partidos respaldaron la propuesta de dispensar a la iniciativa de la segunda lectura, para entrar en la discusión final y luego llegar a la votación.

Allí fue donde todo cambió, pues el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Ramón Menchaca Salazar, de Morena, presentó una moción para suspender el examen de esas leyes, por no haber acuerdos.

En reemplazo, para llenar el tiempo, por unanimidad el Senado aprobó reformas a la Constitución para garantizar acceso a cuidados paliativos a enfermos terminales o a quienes tengan algún padecimiento que generen dolor y pongan bajo amenaza su vida.

No se trata de autorizar la eutanasia, sólo se autoriza que se apliquen a enfermos terminales medicamentos controlados, para reducir el dolor. Un acto humanitario que debe ser ratificado por los diputados federales y los congresos de los estados.

