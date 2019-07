Alejandro Tomassi apadrina carrera de Marko Peña

Arturo Arellano

Marko Peña es un talentoso compositor y cantante originario de Puerto Vallarta, quien para su lanzamiento oficial está contando con el respaldo del actor Alejandro Tomassi, quien además le acompaña cantando en su primer sencillo “El mero mero”. Cabe destacar que el abogado Porfirio Ramírez Mendoza es el padrino que aportó lo necesario para poder llevar a cabo este lanzamiento musical.

En conferencia de prensa, tanto Marko, como Alejandro Tomassi y el abogado que los apadrinó, ofrecieron detalles de lo que es este sencillo. “Es una historia que se nos ocurrió a los dos (Marko y Alejandro), conjuntamos la historia del video con la de la canción. Me tomé la libertad de dirigir el video porque tengo experiencia en la dirección, como todos saben yo no soy precisamente un cantante, soy actor, pero aquí me muestro también como cantante y es una faceta que estoy descubriendo y quiero explotar”, dijo Tomassi.

Marco Peña agregó: “no ocupo un documento o un papel para poder detallar la fortuna y el agradecimiento que tengo por Alejandro, conocí a un gran ser humano, he aprendido mucho con él y quiero que la gente sepa que aún hay Tomassi para mucho. Compartimos enojos, alegría, cansancio, en este proyecto que nos llevó un año culminar. A ti Alejandro te pido perdón ante las cámaras por si te he faltado al respeto, porque lo único que he tenido de ti es aprendizaje. Los invito a que conozcan a Alejandro más allá de lo que ven en televisión, es un gran ser humano”.

Tomassi respondió diciendo “Marco es un artista y sabemos que es difícil que hoy en día un artista sobresalga, les pido que se den tiempo de escucharlo, vale mucho la pena” y explicó que “el abogado Porfirio Ramírez nos da los elementos necesarios para hacer esta locura, confío en el proyecto y nos brindó su apoyo total para la realización del video”. Mismo que ya esta disponible para descarga y escucha en plataformas digitales.

Dada su agenda tan apretada, Tomassi destaca: “Haré otros duetos, tengo mi carrera como actor así que de momento sólo sacaremos este sencillo. Estoy en La dama de negroy cómo en estos tiempos las televisoras han cambiado tanto, uno tiene que buscar. También soy músico, pero le daré la prioridad a cada cosa según las exigencias del público, no dejaré mis proyectos como actor, tengo un proyecto de lectura, tengo ‘Por amar sin ley’, otras series como ‘Magdalena’ que protagonizará Angélica María, pero me las arreglo para cumplir con todo. El público decide a que le daré mayor parte de mi tiempo”.

Y de su faceta como cantante adelantó “mi disco personal tendrá canciones yucatecas con arreglos en mariachi, también tengo cosas de banda, pero en su mayoría será el ranchero, jamás lo voy a dejar aunque si tengo algunas baladas que voy a grabar y a ver qué pasa con ellas. Pero es que el tema del ranchero es que a donde vayas a la gente le gusta, el mariachi, hay que defenderlo, nuestra justicia vernácula” dijo y concluyó “Por eso me presto para apoyar a este tipo de artistas que también defienden nuestra cultura musical. No quiero que inventen nada, ni tengo novio, ni este muchacho es mi pareja, el está casado y tiene hijos, este es un tema de amor a la música, de trabajo en equipo”.