La ANLM entrega Micrófono de Oro a artistas y periodistas

Dulce María, Alexis Ayala, M’Balia, entre otros recibieron el máximo galardón de la asociación

Arturo Arellano

La Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) aprovechó su celebración de los cumpleañeros del mes para entregar su máxima distinción, el Micrófono de Oro a diversas personalidades del espectáculo. Entre actores, cantantes y periodistas destacó la presencia para recibir el premio de Dulce María, Alexis Ayala, M’Balia, Martín Rica, Andrés Tovar, Michel Rubalcava y Momo Montes, que coincidieron en su emoción al ser reconocidos por su trabajo.

El primero en subir al escenario para recibir su Micrófono de Oro, de manos de Rosalía Buaún Sánchez, fue el actor Alexis Ayala, con más de 30 producciones televisivas en su haber, entre telenovelas y series donde se ha destacado por su personalidad y porte. “Gracias por este premio, que amablemente me están entregando por segunda vez y es que el primero me lo destruyeron en una mudanza, así que agradezco que me lo estén reponiendo. El premio es más que nada un reflejo del cariño del público y quiero ser recíproco, porque sin su apoyo yo no estaría donde estoy”, comentó, para luego acceder amablemente a tomarse fotografías con los presentes.

El publirrelacionista, JonathanTonatiuh, anfitrión y maestro de ceremonias, dio paso a la presentación de la siguiente estrella premiada, se trataba de Dulce María. “Ella es una increíble actriz, pero también un gran ser humano, queríamos entregarle este premio desde hace tiempo, pero no había podido porque es una mujer exitosa y ocupada. Hoy está con nosotros y le entregamos este galardón, que es muy merecido”, dijo el presentador, a lo que ella respondió: “es un honor, muchas gracias por considerarme, estoy emocionada y contenta de que una asociación tan importante vea mi trabajo y lo reconozca”.

Se dio paso entonces a la entrega del Micrófono de Oro para M’Balia, integrante de OV7, pero curiosamente esta vez el premio no fue sólo por su trayectoria musical, sino por su trabajo a favor de los niños y las familias, ya que ahora convertida en madre, la cantante se ha dedicado también a ofrecer herramientas educativas a través de una aplicación, mismas que los padres de familia pueden usar en el cuidado y formación de sus hijos. “Gracias por este reconocimiento, siempre son una gran motivación para seguir trabajando y dando lo mejor que tenemos para el público y la gente que nos sigue”.

Más tarde, también reconocieron a Martín Rica por su trayectoria como actor y cantante; a Andrés Tovar y Michel Rubalcava por su trabajo en el matutino “Sale el sol” y finalmente a Momo Montes, por su trayectoria periodística.

Dulce María, Alexis Ayala, M’Balia, Martín Rica, Andrés Tovar, Michel Rubalcava y Momo Montes, coincidieron en su emoción al ser reconocidos por su trabajo