No me comparen, pide AMLO sobre partida secreta

Luego de que con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana resurgió el tema de la llamada partida secreta, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a manejar esos recursos y pidió no ser comparado con ex mandatarios mexicanos, como Carlos Salinas de Gortari.

“No puedo decirlo, pero no me comparen, no somos lo mismo, respeten por favor”, expresó en conferencia de prensa en la que se le cuestionó sobre lo establecido en el Artículo 61 de la citada ley, de que el Ejecutivo federal decidirá el destino del ahorro generado por la austeridad.

López Obrador sostuvo que él no manejará ninguna partida secreta, pues será la Secretaría de Hacienda la responsable del manejo de todos los recursos públicos y de informar al respecto, y afirmó que ya hay mecanismos de control que tienen que ver con la Secretaría de la Función Pública y los reportes al Congreso.

“Ni modo que voy a tener una partida secreta como la que tenía (Carlos) Salinas y el (periódico) Reforma nunca dijo nada”, indicó el mandatario.

Entonces, continuó, “me ofende si me dicen que usted va a manejar una partida secreta, pues que le contesto a Reforma: no soy Salinas”.

Comentó que la única periodista que realizó una entrevista sobre el tema fue Carmen Aristegui, quien preguntó al ex presidente Miguel de la Madrid y éste confirmó que en el gobierno de Salinas sí se habían utilizado esos fondos.

Sin embargo, familiares del finado ex presidente mostraron una carta en la que De la Madrid recula y ofrece disculpas por sus declaraciones, con el argumento que “ya no estaba bien de su memoria”.

El mandatario federal expuso que, para saquear al pueblo, durante el periodo neoliberal hicieron creer que las privatizaciones eran la “panacea”.

Para ello “desprestigiaron hasta el extremo al gobierno, a los servidores públicos. Los puros y santos eran los de la iniciativa privada y ¡no! muchos llamados empresarios ni siquiera eran empresarios, eran traficantes de influencia”.

Además, añadió, en una ocasión graban una llamada -cuando existía el Cisen- al entonces titular de Energía, Luis Téllez -durante el gobierno de Ernesto Zedillo y secretario de Comunicaciones y Transportes en el de Felipe Calderón Hinojosa-, en la que reconoce que Salinas de Gortari “se robó la mitad de la partida secreta durante su sexenio”.

Sobre la decisión de la presidenta de Morena, Yeidkol Polevnsky, de utilizar un avión privado cuando ello va contra la filosofía de la llamada Cuarta Transformación, sostuvo que “eso no tiene que ver con el gobierno”.

Propone tregua para lograr acuerdos sobre gasoductos

López Obrador planteó una tregua en el tema de los contratos de gasoductos, con el propósito de lograr un acuerdo y evitar la vía legal o acudir a tribunales internacionales como está establecido en los convenios.

“Es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo; si no hay acuerdo queda la vía legal, podemos continuar con lo que ya se inició, ya hay medidas cautelares de las dos partes, de empresas y gobierno”, refirió en su conferencia de prensa matutina.

En Palacio Nacional indicó que en este tema intervino el sector privado, que en su reunión de ayer le propuso participar para tratar de encontrar un acuerdo entre ambas partes, con lo que se establece una mesa de diálogo, “llegamos al acuerdo de que se abren negociaciones”, apuntó.

Señaló que en las negociaciones participarán los titulares de los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y Mexicano de Negocios (CMN) como observadores; un representante de todas las empresas, el director de la CFE, Manuel Bartlet, y por la Presidencia de la Repúlica, el secretario particular, Alejandro Esquer, también como observador.

López Obrador precisó que los contratos implican un monto de cerca de 80 mil millones de dólares y expuso si se aceptan como están originalmente suscritos, “implicaría pagar tarifas muy altas”.

Explicó que ese gas sería utilizado para la generación de energía, lo que implicaría aumentar los costos del suministro, “por ello, no es cualquier asunto, yo espero que se llegue a un acuerdo para que se resuelva este asunto”.