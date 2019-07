Yolanda Andrade confiesa que se casó con una mujer famosa

Aunque la conductora se niega a decir el nombre de la persona con la que contrajo nupcias, los internautas sospechan que se trata de Melissa Galindo

Luego de que Yolanda Andrade revelara en el canal de YouTube de Montserrat Oliver que se había casado en secreto hace algunos años, la conductora dio más detalles del enlace simbólico que realizó con otra mujer.

Ante el cuestionamiento de los medios, Andrade explicó:

Pues sí, fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona, yo no. No puedo hablar de ella porque es una figura pública, y es muy famosa, entonces yo no puedo decir ay fulana, si a ella no le he preguntado.

Acto seguido, Yolanda bromeó con su estado civil, pues a pesar de estar soltera en este momento, expresó: “todavía le dije si nos divorciamos, regresamos al mismo lugar y pues no quiero que me la ceben”.

Finalmente, la conductora de Montse & Joe agregó: “pero sí, me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy, muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá que, si ella me autoriza, (pueda) decirlo algún día y creo que hay fotos de la boda y video”.

Aunque Yolanda se niega a confesar el nombre de la famosa con la que contrajo nupcias simbólicamente, los internautas sugieren algunos nombres entre los que destacan, los de la propia Montserrat Oliver y el de Melissa Galindo, siendo esta última con la que se dijo hace tres años que se había casado.

“Me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy, muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá que, si ella me autoriza, (pueda) decirlo algún día y creo que hay fotos de la boda y video”, reveló la conductora de Montse & Joe