Y Carlos Urzúa se fue molesto

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

López Obrador: “No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”

De acuerdo a la carta de renuncia de Carlos Urzúa, dada a conocer a través de su cuenta en Twitter, antes que a nadie de su contenido, es sencillo darse cuenta que lo hizo molesto, enojado y enfadado.

“Estoy convencido de que la política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los efectos y libre de extremismos, sea éste de derecha o izquierda.

Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, dijo en la misiva publicada a todo público.

Aquí está el enojo y celo: “Es inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

Otro boquete: “Discrepancias en materia económica hubo muchas”. “Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

Urzúa expone que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública. Ahora ya sabemos que Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de dio un festín de nombramientos de incapaces en la banca de desarrollo y en el SAT, que no le funcionaron a Urzúa.

Otra, Roció Nahle, secretaria de Energía, que quienes la conocen afirman que es irreflexiva y atrabancada que tomó decisiones perjudiciales para la economía del país, que no le competían, siempre echando por delante su cercanía con AMLO.

Es muy importante desentrañar el fondo de esta acusación por parte de Urzúa: “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés” y sólo Romo y Nahle podrían ayudar a traducir el significado de la frase, pues son los señalados que hostigaron con sus acciones a Carlos Urzúa.

La frase: “En esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, es una crítica severa para todos, incluido AMLO, que lleva la batuta y tal vez por ello, al presentar al sustituto de Urzúa, Arturo Herrera, soltó: “No se puede poner vino nuevo en botellas viejas…”.

En noviembre pasado, dijo lo mismo ante los maestros del SNTE, cuando prometió respetar la elección de su dirigente, estaba Elba Esther, y agregó, si no hay condiciones, nos retiramos, no nos involucraremos en conflictos. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, entonces era el electo.

