Decisiones sin suficiente sustento

Desde el portal

Ángel Soriano

Decisiones de política pública sin el suficiente sustento obligaron a Carlos Urzúa Macías a renunciar a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció las diferencias con el ahora ex secretario, “y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido haciendo desde hace 36 años”.

Son dos visiones desde la cúpula del poder que, desde luego, chocan con la realidad del país y con el complejo desempeño de la economía mundial: presiones de deuda en Pemex, donde el ahora secretario Arturo Herrera se comprometió, como subsecretario, a dar a conocer un plan a corto plazo; imposición de aranceles estadunidenses a las exportaciones de tomate y al aluminio.

EU, sin importar el acuerdo migratorio entre los presidentes AMLO y Trump, de no accionar aranceles, éstos finalmente se impusieron. México hizo la tarea y el vecino no cumplió. Está, también, la presión canadiense para detener el litigio internacional sobre contratos por la construcción de ductos transportadores de gas que México rechaza por leoninos; pero a la vez, las cuantiosas inversiones sobre megaproyectos en Dos Bocas y el Tren Maya.

Esto, sin descartar lo que realmente afecta a la población: el desabasto de medicamentos, recorte de subsidios a guarderías, despidos de personal en el servicio público, aumento del desempleo y bajo crecimiento; el desmantelamiento del aparato de corrupción del Estado mexicano, sin duda, trae desacuerdos e inconformidades. Al final ¿cuál de los dos extremismos, de izquierda o de derecha, a los que Urzúa se refiere, triunfará?

TURBULENCIAS

Acuerdo con los federales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que se llegó a un acuerdo con los federales -ganarán 19 mil pesos mensuales más prestaciones laborales- y continúa el proceso de selección paran integrarse a la Guardia Nacional. Todas y todos podrán ser reacomodados, indicó, a la vez que dijo que todos tenemos el derecho de manifestarnos en relación a las protestas de los rebeldes…. “Tiene razón de estar nervioso”, dijo el ex presidente Felipe Calderón, al observar las imágenes de preocupación del nuevo titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, en tanto que Carlos Urzúa difundió una imagen familiar, que lo felicitan por su congruencia al renunciar al cargo y regresar a casa. Más que carta de renuncia es denuncia, comentó a su vez el panista Gustavo Madero…La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) contribuyó a la armonía y tranquilidad con la que se realizó la etapa de exámenes de admisión a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” (UABJO), realizado el pasado fin de semana en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa (CEVIE UABJO) informó el vicefiscal general Zona Centro, Alejandro Magno González Antonio… “Nos encontramos sumamente felices, arrancando esta semana aquí en Pinotepa Nacional, en un evento maravilloso, que es la entrega de 130 aparatos auditivos con un valor de más de 1 millón de pesos, pero no es la cantidad, no es el dinero, sino ver que uno a través de este apoyo, puede cambiar la vida de nuestros paisanos, y que hoy van a poder escuchar a sus familias, y decirles que los quieren mucho, y ellos poderlos escuchar y entender; seguimos trabajando en familia”, dijo la presidenta del DIF-Oaxaca, Ivette Morán de Murat…

