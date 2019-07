Uno más; ¿quién sigue?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Uno más que decidió abandonar la Cuarta Transformación, inconforme con las decisiones que se han venido tomando en materia económica, fue Carlos Urzúa. Renunció a la Secretaría de Hacienda, lo que para algunos fue la “crónica de una dimisión anunciada”, pues de inmediato el Presidente nombró en su lugar al subsecretario de dicha dependencia, Arturo Herrera Gutiérrez.

Antes, hace poco menos de dos meses, Germán Martínez dejó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora lo hace Urzúa, considerado uno de los hombres fuertes del Presidente.

Empero, el titular del Ejecutivo federal no pareció del todo sorprendido y a través de un video compartido en sus redes sociales, como lo consigna “Animal Político”, el mandatario dijo que respeta la decisión de Urzúa, quien “no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”.

Tras el comunicado publicado por el ex titular de Hacienda, López Obrador señaló que las transformaciones “a veces no se entienden” y no se pueden seguir con las mismas estrategias.

Ahora, la pregunta es ¿cuántos más habrá que no entienden las transformaciones a la que alude el presidente López Obrador?

¿Bajará delincuencia en seis meses?

Para el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, no hay duda de que con el inicio de operaciones de la Guardia Nacional en la CDMX se lograrán bajar los índices delictivos a más tardar en seis meses. ¿Será?

Signan convenio ASF y SE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Economía (SE) suscribieron un Convenio Marco que tiene por objetivo sentar las bases para la Coordinación, Intercambio de Información y Capacitación, entre ambas instituciones.

Además, busca establecer mecanismos de colaboración que permitan implementar acciones eficaces y el uso de herramientas que aporten certeza e inmediatez en la realización de operaciones electrónicas, nuevas tecnologías de seguridad y de comunicaciones, así como el intercambio de información permanente y realizar estrategias de capacitación integral con la participación del personal de ambas instituciones.

El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, dijo que se busca un nuevo esquema de interacción y sinergia en el desarrollo institucional, así como aprovechar los recursos informáticos de las instituciones públicas, recurso que se ha vuelto fundamental en la fiscalización superior y que coadyuva a cumplir con los retos que tiene la nación.

Este tipo de acciones, recalcó, son resultado de esfuerzos interinstitucionales que permitirán lograr resultados contundente con impacto real en el diseño de las políticas públicas y la mejora de la gestión pública del país.

Más presupuesto pide AGG

El gasto ejercido por la Conade es comprobable “peso por peso”, dijo su titular, Ana Gabriela Guevara, al demandar a los diputados un mayor presupuesto.

Rechazó cualquier irregularidad o intento por distorsionar o componer las cosas. “Yo sólo acato lo que la norma interna me obliga a hacer; no estoy violentando absolutamente nada”.

En su comparecencia ante integrantes de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Guevara no dejó de señalar que “el deporte no ha dejado de ser parte de la Cuarta Transformación, y que es tarea legislativa buscar mayor presupuesto, pues ahora la Conade está en números rojos”.

Por otra parte, señaló que firmó un convenio anticorrupción, por lo que impulsará un código de ética para garantizar el buen comportamiento de los funcionarios.

Sin cambio cultural no hay 4T

Hace unos días, los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y Gabriela Osorio Hernández, sostuvieron que “no habrá Cuarta Transformación verdadera, si no pasa por un cambio cultural”. Y eso significa, precisaron, “meter el tema en políticas públicas, presupuesto y en condiciones que beneficien tanto a quienes aportan a la cultura, como a la población”.

