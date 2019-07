Baja California, proyecto ilegal y ambición

Arturo Ríos Ruiz

La jugada da qué pensar, aunque no se quiera

Toda una discusión promovió Jaime Bonilla con ilegal jugada para extender su periodo como gobernador, de dos años como lo marca la ley, a cinco años; todo un caso de desprecio a la legalidad.

Los electores votaron una contienda por un gobierno de dos años para que Baja California estuviera sincronizada con el calendario electoral nacional.

Jaime Bonilla confiaba en el triunfo, no por su imagen que estaba y está muy vilipendiada, hoy más, sino por el arrase de Morena, por eso el candidato realizó promociones legales con el Congreso local para que desde entonces se cambiara la ley para que el periodo fuera de cinco años y lo logró en dos ocasiones.

Pero para estar seguro, se dice, soltó cañonazos de un millón a cada diputado de PAN. Todo un capital, ¡tanto tiene! O pensó recuperarlo en la función.

Sin discusión, los magistrados electorales federales aprobaron el proyecto del presidente, Felipe Fuentes Barrera, quien revocó la convocatoria a la elección a la gubernatura de la entidad que decía que el próximo periodo durará cinco años, para devolverlo a dos, como estaba originalmente establecido.

Quedó claro, que a Jaime Bonilla lo mueve la ambición o una jugada futura de otro nivel; trastocó la legalidad y a terceros, logró su propósito que le costó a ocho diputados panistas ser expulsados por actuar contra la posición su partido.

La respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto es incierta: “No, no creo que suceda, que Baja California sea un antecedente, ya son otros tiempos. ¿Saben por qué no sucede? Porque antes esas cosas se ordenaban desde la Presidencia, ahora no, y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes”.

Pero Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en sus redes sociales, señaló que López Obrador pactó con Bonilla “en un palco del Petco Park de San Diego”.

Fernando Belaunzarán, de los pocos buenos que quedan en el PRD, resaltó que lo sucedido en Baja California es un acto de corrupción. La ampliación de mandato en Baja California y grave precedente para la democracia en el país.

Hay voces discordantes en el seno de Morena sobre este asunto, la de Yeidckol Polenvscky, líder del partido que es muy simple y engañosa: “Así lo pidieron los ciudadanos”; pero la de Porfirio Muños Ledo, el legendario guía del Congreso Federal, fue tajante; planteó la desaparición de poderes en la entidad.

Ya nos imaginamos la decisión por tercera vez del Tribunal Electoral de la Federación al, que deberá dejar a Bonilla en dos años.

