Superdelegados y ampliación del mandato

Desde el portal

Ángel Soriano

Como en el caso del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, éste conocía perfectamente los planes de gobierno de la Cuarta Transformación como para hacerse el sorprendido después de que no estaba de acuerdo con algunos planes; de la misma manera, el ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí y el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, conocían de los planes de honradez y austeridad como para hacerse ahora los sorprendidos.

Los conflictos de interés denunciados por Urzúa, que involucran directamente al jefe de la Oficina de la Presidencial, Alfonso Romo al amalgamar poder político y económico, son los mismos que involucran a Bonilla y a Lomelí, ambos acusados por hacer súper negocios al amparo del poder con los negocios privados. La Cuarta Transformación sabía de sus negocios y de su vasta red de intereses, como para que ahora se digan sorprendidos.

Lomelí aspiraba al gobierno de Jalisco, no lo consiguió, pero Bonilla sí, pero está a un paso de ser echado del mismo por su actitud abusiva de haber sido elegido por un mandato de dos años y ampliarlo a 5, en una auténtica burla a los electores. Indudablemente que la nueva mafia del poder conoce a sus integrantes y éstos a su vez conocen las nuevas reglas del juego. Urzúa se dijo sorprendido y abandonó el barco.

Se espera que pase lo mismo con Jaime Bonilla en BC: el pueblo de México rechaza la ampliación del mandato y exige se respeten las reglas del juego. Se debe cumplir con el periodo para el cual fue elegido, ni un día más. Y esa lección tendrá mensaje a futuro para que ningún gobernante, de cualquier nivel, intente lo mismo, aunque en la práctica funcione ya la relección de legisladores. Superdelegados-gobernadores son parte de una misma estrategia: fincar las bases para la prolongación del poder y en amasiato poder político y económico. La nueva mafia del poder.

TURBULENCIAS

El ISSSTE asume su parte: Ramírez Pineda

En la transformación del Sistema de Salud en México, el ISSSTE ha asumido su parte y trabaja en forma intensiva para contribuir a este proceso histórico que también busca regularizar la situación de todos los trabajadores de la salud, el respeto a sus derechos laborales, su antigüedad y su aporte al sector, afirmó su director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien se congratuló por la gira que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador por distintas unidades médicas y hospitales del país y que las haya iniciado en Chiapas y Guerrero, que presentan mayor rezago en salud. La transformación del Sistema Nacional de Salud ya tocó la puerta del ISSSTE y se trabaja en forma decidida para ser congruente con los cambios, ajustes y mejoras que hagan efectivo el derecho de los mexicanos a la salud, aseveró…Al presentar a la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján. las acciones que realizan los becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en apoyo a productoras y productores de Sembrando Vida en Puebla, la titular de Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que se trabaja en 18 mil hectáreas, lo que significa la generación de 7 mil 200 empleos en ese estado. Un ejemplo de lo que se realiza en ese sentido, es la estrategia de inclusión de jóvenes en la economía social y solidaria, que hoy vieron las titulares de la STPS y de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, quienes acompañaron a María Luisa Albores y a Paulina Garrido Bonilla, presidenta del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas Tosepan, a un diálogo con jóvenes becarios de Sembrando Vida.

