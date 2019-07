El último día que Emma Coronel vio a su esposo

Emma Cornel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán se quedó petrificada al entrar a la Corte Federal del distrito de Nueva York para escuchar la sentencia del ex jefe del Cártel de Sinaola, pues sentía que era la última vez que vería al capo sinaloense.

Al oír la palabras “cadena perpetua”, “El Chapo” tocó su pecho y envió un beso a Coronel, quien apenas pudo mirarlo a los ojos.

Al igual que en el proceso de juicio contra su esposo, la ex reina de belleza llegó ataviada de un look sobrio.

Sin embargo, ni su elegante vestimenta pudo ocultar la incertidumbre de la cónyuge del capo mexicano, con quien está casado desde 2007.

Aunque durante el juicio, Coronel, de 30 años, escuchó impasible los relatos de infidelidad de Guzmán Loera, y de los que a veces no pudo ocultar sentirse incómoda, en la sentencia final, donde el narco mexicano fue condenado a cadena perpetua más 30 años, la ex reina de belleza no mantuvo la vista al frente.

De carácter sobrio y mirada triste, quienes la conocen aseguran que prometió amar toda su vida al ex jefe del Cártel de Sinaloa. “Todo lo que se habló de Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar en el”, declaró.

Coronel es la madre de las hijas gemelas del capo, quien sabe que jamás volverá a ver a su amor.

Hoy, la esposa del narcotraficante que figuró en el conteo de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes, no vistió con aquellas prendas con diseños peculiares y que juicio tras juicio portó.

Tampoco llevó esa leve sonrisa que lucía en su rostro antes de entrar a la corte, como si supiera que venía un golpe duro para el padre de sus gemelas.