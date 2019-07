“La magia de estar presente”, de Ana Paula Domínguez

Nos ofrece una metodología para aprender a ser conscientes de nuestra vida, organizarnos y vivir en plenitud

Dentro de nuestros bienes más preciados está tener una vida saludable y también tiempo libre. Sin embargo, en la era digital y el mundo atribulado en el que vivimos, es fácil sucumbir a una vida automatizada y a veces carente de sentido. De esta forma, y sin darnos cuenta, hacemos las cosas en automático y generamos patrones y hábitos que en ocasiones nos desequilibran, nos alejan del momento presente y de nosotros mismos. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN la autora comentó más detalles:

—En el libro señalas que el ser humano tiene súper poderes que son la “atención y la intención”, explícanos ¿Cómo es que dos conceptos tan básicos se vuelven en algo con tanto valor?

“La atención es justamente donde está nuestra mente en diferentes momentos de la vida, ahí de entrada es que esta sucediendo en el día a día, observar como esta funcionando tu mente, tu cuerpo, tus emociones, que estés atento a lo que está sucediendo y para eso se necesita también una intención que es donde los dos valoren juegan, primero al poner atención nos damos cuenta de lo que está sucediendo, pero a veces puedes decir estoy poniendo atención a que mi mente está muy negativa, me doy cuenta que está así, y no hago absolutamente nada al respecto, la segunda es poner la intención y decidir elegir cambiar ese momento, lo que propongo en el libro es que cultivemos la gratitud, pero no la gratitud solamente cuando uno dice de dientes para afuera gracias, si no verdaderamente cultivar una actitud de agradecimiento de la vida, por las cosas que tenemos, una cama, un refrigerador, agua, siempre hay algo que tenemos que agradecer”.

—Mencionas un concepto que es “ayurveda” nos puedes explicar y ampliar este concepto ¿Háblanos de cómo lo viviste, para comprender desde tu perspectiva?

“Ayurveda es el sistema de medicina tradicional de India, ‘ayur’ viene del sánscrito que significa vida y veda del sánscrito que significa conocimiento, es el conocimiento o ciencia de la vida, afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar medicina ayurveda en Estados Unidos durante un año en 1999 y posteriormente me fui tres meses a estudiar a India y desde entonces me ha transformado la existencia, porque con conceptos muy básicos de entendimiento de nuestro cuerpo, lo que decidí hacer en el libro para que fuera un concepto fácil de entender para la gente es hablar de las tres energías dinámicas doshas de las cual habla el ayurveda, Vata, Pitta y Kapha y poderlos aterrizarlos en conceptos más sencillos.

—Expones un concepto que es “escuchar la mente”, ligado al método que llamas PRE (pausa, respira y escucha), en realidad pienso que es algo asombroso poder escuchar nuestra mente (en el libro nos indicas cómo podemos ayudarnos para lograr esto) ¿Qué beneficios/ventajas tiene hacer esto?

“La mente es muy poderosa y si nosotros no nos damos cuenta de ella y entramos en piloto automático, la mente inmediatamente empieza a elaborar en base a sus experiencias, patrones y vivencias del pasado, respuestas sobre cómo vamos a responder ante la vida, pero a veces esas son respuestas en automático y nos olvidamos de la plasticidad que existe en nuestro cerebro y la maravillosa necesidad que tenemos de sintonizarnos en la frecuencia que elegimos y ahí nuevamente viene la atención y la intención, que nuestra atención va dirigida totalmente a observar el proceso de la mente y para esto nos tenemos que detener y escuchar ese momento que te sientes inseguro, rechazado o sientes que no vas a poder lograr algo y darte cuenta que es una voz que esta ahí, que la tenemos que ver para reinventarnos y sintonizar con la posibilidad, porque en este universo todas las posibilidades existen”.

