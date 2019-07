Fallan policías, no las corporaciones

Ángel Soriano

La participación de tres integrantes de la Guardia Nacional en hechos delictuosos, a unos días de entrar en funciones, demuestra que malos elementos se involucran en las corporaciones no con el fin de servir a la sociedad, sino para convertirse en verdugo de ésta al utilizar los instrumentos de poder que se les proporciona para agredir a los ciudadanos.

Esto pudo ocurrir en la casi desaparecida Policía Federal, o en la diversidad de corporaciones de los tres niveles de Gobierno que hay en el país: desde la policía migratoria que vejan y explotan a los indocumentados, pasando por los judiciales y policías estatales, hasta la flamante Guardia Nacional que se dice será modelo tanto en su operatividad como en la formación de sus integrantes.

Afortunadamente el titular de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, reconoció la participación castrense en un ilícito y dijo que hay otros prófugos; el presidente López Obrador manifestó que habrá castigo ejemplar para los malos elementos pues no se tolerará la impunidad, en tanto que otros mandos policiacos pretenden continuar con el mismo condenable sistema de proteger a sus secuaces para seguir delinquiendo.

En esta ocasión debe imponerse un castigo ejemplar para que la policía no siga siendo el principal terror de la sociedad, pues ya no se sabe quién es más peligroso, si el policía, militar o marino, o el delincuente. En el Gobierno de la IV-T si es que se quiere de verdad devolver la seguridad a la sociedad y acabar con la delincuencia, debe empezarse por la depuración de las filas policiacas, donde se refugian verdaderos rufianes.

TURBULENCIAS

T-MEC en septiembre: Herrera

En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, externó su confianza de que el T-MEC se apruebe entre septiembre y octubre. “Nosotros lo hablamos con nuestra contraparte canadiense, con el ministro de Hacienda de Canadá en la reunión de Osaka, y él nos dijo algo que va a sonar familiar. Me dijo: No se preocupe, nosotros tenemos mayoría, nosotros lo podemos aprobar, nada más queremos aprobarlo de manera paralela a Estados Unidos”. Agregó que “tenemos grandes posibilidades, altísimas, de que sea ratificado pronto, y lo único que yo no quiero es que se traslape con el ciclo político y electoral en Estados Unidos”. Y sobre Pemex destacó la necesidad de dar tranquilidad a Pemex para que lo que haga sea en los tiempos y plazos que necesita. A veces por exigirle de más a la petrolera se han cometido errores en la operación pues como sucedió en el campo de Chana, donde se trató de extraer más rápido petróleo y se inundó; ahí perdimos un activo importante. “El otro es que por tratar de irnos muy rápido, terminamos invirtiendo mucho dinero a Chicontepec, que dio muy poco”. Detalló que el último acuerdo de desgravación que se dio hace un par de meses representaba para Pemex 15 mil millones de pesos adicionales; es mucho dinero y es importante para la empresa, pero 15 mil millones de pesos en un presupuesto aprobado de 5.8 billones de pesos son 3 milésimos; es decir, si redondeamos a dos cifras, ni siquiera aparece, precisó que en enero del año 2018 la producción era de 1.9 millones de barriles por día; un año después era 1.6; es decir, no sólo caía, sino que en el último año la deficiencia fue de 300 mil barriles. “Entonces, lo que ya encontramos es que se está estabilizando”. Herrera fue ratificado como titular de Hacienda por los diputados…

