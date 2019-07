México pedirá a EU los recursos incautados a “El Chapo” Guzmán

Esos bienes nos corresponden: López Obrador

“Se va a revisar el asunto”, respondió el Presidente ante preguntas de reporteros

José Luis Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que le corresponde a México y no a Estados Unidos el control de lo incautado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien el miércoles fue sentenciado a cadena perpetua en el vecino país del norte.

Por ello, indicó que su administración pedirá a la Unión Americana la entrega de dichos recursos y confió en que el gobierno estadunidense “estará de acuerdo con darnos los recursos.

“Nuca antes se había hecho esta petición pero sería bueno porque podrían ser ingresos adicionales para los pueblos”, acotó durante la conferencia de prensa matutina.

“Escuché muy bien al abogado (de “El Chapo” Guzmán ). La confiscación de los bienes, en todo caso es un asunto de justicia. Esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto”, comentó al preguntarle al respecto.

López Obrador señaló que se tiene que revisar el tema de los bienes confiscados al narcotraficante y que es precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ya se encarga del asunto.

Además, el mandatario federal señaló que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio a los bienes confiscados al narcotraficante mexicano.

No haré leña del árbol caído, dice sobre la sentencia

López Obrador dijo lamentar que se den casos como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien el miércoles fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, pero dejó en claro que también tiene presentes a las víctimas de las actividades del narcotraficante.

Al ser cuestionado sobre el tema expresó: “Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, en un hospital, que nadie sufra. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no voy a hacer leña del árbol caído”.

Sin embargo, “también tengo en mi memoria a todas las víctimas”, señaló el mandatario federal, quien refrendó que solo siendo bueno se puede ser feliz, por lo que pidió a los jóvenes del país no caer en la “felicidad efímera”, ni en el “lujo barato”.

En ese sentido, reiteró que su gobierno seguirá con la política de fomentar los valores, y por eso se reparte ya cartilla moral, además de que seguirán trabajando para convocar a un Congreso y elaborar una Constitución Moral “vamos a seguir fortaleciendo nuestras culturas”.

“Es más, quisiera que fuésemos eternos, pero eso no se puede”, expresó, al recordar que el espíritu y aplicación de las leyes establecen la aplicación de la justicia, no la simulación, “que no se diga una cosa y se haga otra”, o que las leyes solo estén de adorno.

El jefe del Ejecutivo resaltó que los tribunales deben defender a los “débiles” de los abusos que cometen los “fuertes”, en síntesis. Que haya justicia.

Aclaró que su administración defenderá a todos los mexicanos y cuando haya bienes de México, también y todo por la vía legal.

“Nadie debe sorprenderse si antes no se hacía, que ahora se haga, porque les quitaban patrimonio obtenido ilegalmente –dinero del pueblo de México y del presupuesto y no se reclamaba en dónde quedaban esos bienes”, añadió López Obrador.