BC, entre federalismo y autoritarismo

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero -que continúa en el cargo-, coincidieron en señalar que la ampliación del plazo de 2 a 5 años en la gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez en BC es inconstitucional, pero externaron su respeto a la soberanía de los estados y a las decisiones del Congeso Local.

Inapropiado, antidemocrático e ilegal, dijo López Obrador, pero aclaró que eso lo tienen que determinar los tribunales porque la situación ha cambiado: la Presidencia ya no da línea para quitar o poner candidatos, partidos, o dar órdenes a las autoridades locales e indicó que la decisión del Congreso Local de Baja California fue respaldada por la mayoría de los diputados, incluyendo al partido (el PAN que es mayoría) que más reclama.

Sánchez Cordero, por su parte, indicó que como ministra en retiro opina que la decisión del Congreso local de avalar la ampliación del periodo gubernamental es inconstitucional, pero como secretaria de Gobernación tiene que ser respetuosa de las decisiones soberanas de los estados, por lo cual dejará que esto se resuelva a nivel local pues no habrá interferencia federal.

Falta aclarar si, efectivamente o no, en la instrumentación de la maniobra intervino el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, a quien se le atribuye haber convencido, en dólares, al presidente del Congreso Local, Benjamín Gómez Macías –un mes antes- de operar ese albazo legislativo que, en opinión de la priista yucateca Dulce María Sauri, es un globo sonda con miras a ampliar el federalismo hacia el centralismo.

TURBULENCIAS

Ratifican a Arturo Herrera en SHCP

Con 341 votos a favor, 74 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados, al iniciar el tercer periodo extraordinario de sesiones, ratificó a Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda y Crédito Público, en sustitución de Carlos Manuel Urzúa Macías que renunció el pasado 9 de julio… La doctora Beatriz Gutiérrez Müller compartió, durante la conmemoración del 147 aniversario luctoso de don Benito Juárez, el discurso pronunciado por Jesús Urueta, que describe la implacable labor de quien fue uno de los forjadores de nuestra patria, comentó el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza… En plena temporada turística, en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca se acumulan toneladas de basura y crece la violenta disputa de los ambulantes por espacios para el comercio informal, en tanto el alcalde Oswaldo García Jarquín –quien destinó millonaria cantidad para la renta de camiones recolectores basura- realiza otro viaje a Colombia, luego de regresar de Polonia ante la inconformidad de la sociedad local… Además de dos prófugos por los delitos de secuestro, cayó otro general, Sócrates Herrera Pegueros, ex jefe de Seguridad de Pemex, acusado de formar parte del grupo del general León Trauwitz que controlaba el huachicol en el país. Las acusaciones e investigaciones llevaban ya varios años sólo que estaban detenidas porque eran cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto… Mientras Alejandro Rojas Díaz Durán sigue adelante en su campaña en busca de la dirigencia nacional de Morena, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz fue descarrilado de la contienda en el PRI, y se perfila el campechano Alejandro Moreno como virtual dirigente nacional, ya que en el debate del pasado miércoles dejó mal parada a la yucateca Ivonne Ortega que –a sugerencia de José Antonio Meade- abandonó el país en pleno proceso electoral de julio pasado, sin que evidentemente eso influyera en la derrota del tricolor, pero que “Alito” aprovechó para decirle que “nos dejó solos”…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com