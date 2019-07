Charles Ans canta “Suave”

El rapero se presentará con su nuevo sencillo este 28 de julio en El Plaza Condesa

Arturo Arellano

Con un gran número de seguidores en México y Latinoamérica, el extraordinario rapero, Charles Ans, se encuentra promoviendo su más reciente sencillo “Suave”, como parte de su nuevo EP, titulado “El desierto también da flores”, con el que llegará a El Plaza Condesa este 28 de julio.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante señaló: ‘Suave’ es un tema que viene en mi más reciente trabajo que he estado lanzando sencillo tras sencillo. Son tres canciones que compuse en Sonora, la gente ha respondido bien, lo grabé en Jalisco en una sesión en vivo y en una sola toma. Es un tema acústico con guitarra, batería improvisada, con timbales, algo más relajado. Ha sido bien recibido, ya pasó el medio millón de reproducciones y espero que así sea con los demás temas”.

Agrega: “es un trabajo que compuse en Sonora, se lo quise dedicar a la gente de allá, donde les digo lo que me hace sentir mi familia, mis amigos, la gente del desierto de Sonora, es llevarnos y presumir mi estado a lo largo del país”.

Describe que es como volver a sus raíces “Creo que siempre hemos sido personas orgullosamente sonorenses, aunque llevo tiempo viviendo en Jalisco, a veces se pierde la sencillez de tu estado natal ente tantas cosas, pero es volver a los orígenes, dicen que cuando se te acaben las ideas y no sepas para dónde ir debes volver a comer la comida de tu mamá, de tus abuelos y convivir con las personas que te tratan como una persona y no como un artista. A partir de eso, trato de escribir lo que me está sucediendo, lo que me está pasando, son las únicas cosas de las que puedo hablar sinceramente, sin faltarle al respeto a mi esencia, nos evitamos las modas, nos evitamos hacer cosas porque peguen o duetos sólo por general algo comercial”.

Agrega que con este método sólo le queda “estar agradecido de que esta profesión es mi modo de vida. Cuando somos niños es lo que hacemos, jugar, expresarnos y en ese entonces cuando empecé jugando, no podía tener un ingreso con el rap, pero me tocó desarrollarme en este boomde las redes sociales, donde podemos llegar a mas gente sin la necesidad de una disquera y ahora me siento orgulloso y contento. Me veo al espejo y veo a esa persona que no buscaba remuneración económica, sino divertirse”.

Adelanta que “se vienen dos sencillos más en agosto y septiembre, se cierra el EP ‘El desierto también da flores’ con el que estaré girando en diferentes partes de la República Mexicana. Más tarde quizá lance otro proyecto antes de fin de año”. Mientras tanto, se presentará el 28 de julio en El Plaza Condesa y “ya van más de 1,800 boletos vendidos, esperamos pronto poder anunciar el Sold out. Tendré como invitados a la banda ‘Nunca Jamás’, que toca un rock agropecuario y a un rapero de Hermosillo. Es una hora veinte de mi show más los invitados”, concluyó.