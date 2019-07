Ya están en los preparativos de un Golpe contra AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

A la mitad del juego, nos acaban de aplicar “La vuelta del charro negro”, esa famosa treta del dominó en la que avienta una ficha inesperada el que iba perdiendo, se recupera y deja al adversario en medio de una encerrona sin salida. Una vuelta de tuerca, por no saber apurar los procedimientos esperados.Falla estrepitosamente la dividida bancada de los demócratas en Estados Unidos y no puede iniciar el juicio político contra el racista Donald Trump, al mismo tiempo que en México se aceleran las respuestas de los delincuentes del sistema y se apuran los sucesos del golpe blando, posible por la cantidad de indiciados que están en la picota.

Cuando los acontecimientos suceden a velocidad turbo, se reducen los tiempos y espacios de la política formal. La burocracia de la justicia es muy pesada y se enfrenta a demasiados objetivos, mientras que ella insiste en avisar con antelación sus movimientos. Los de enfrente tienen casi todos los medios de comunicación a su servicio.

Debe denunciarse la lógica de lo que está pasando. Los últimos golpes blandos han triunfado durante el siglo XXI en tres países latinoamericanos: Honduras, Paraguay y Brasil. En todos los casos el veneno utilizado ha sido el mismo: detener gobiernos proclives a la mayoría.Aunque muchos analistas no quieran aceptarlo, han cambiado las reglas y los protocolos de la intervención y de la invasión extranjera. Los anteriores fracasos del Imperio han sido sustituidos por la empresa trasnacional, los medios de comunicación imperantes en los países afectados, el régimen militar… … y la confluencia de los partidos políticos con uno o dos poderes dispuestos a servirles siempre a los ganones históricos. Pero ahora ya no es el Golpe de Estado clásico, las torturas, las detenciones, el salvajismo contra el poder constituido y la toma física de sus instalaciones.

El nuevo golpe blando del siglo XXI, triunfante en los tres países observados, tiene otras características: los medios de comunicación y las alianzas políticas partidarias tejen un entramado de poder, asociados a trasnacionales y sus prestanombres locales.

Las democracias formales y sus instituciones ya no son vistas como amenazas, sino que son el instrumento perfecto para legitimar la usurpación del Estado. La suerte está echada. No hay vuelta atrás. Éramos muchos… y parió la abuela. Las tensiones están sobre el tapete.

Mientras el régimen no se apresure a saldar cuentas contra los indeseables, la situación del elefante reumático vuelve a estar presente en la nueva puesta en escena. Los nuevos medios de transmisión y las redes pueden fácilmente hacer el coctel.

Con esos astados tendremos que arar. Son los poderosos enemigos que sin tener pueblo, paralizan las acciones en favor del pueblo. La desinformación y la despolitización proverbial son, desafortunadamente, los grandes aliados.

El fascismo asoma con rostros desprestigiados para legítimamente torcer el asalto al poder. En México ya está en marcha.

Desde la toma de posesión del nuevo régimen las diatribas son cotidianas; no cesan. Se usa la norma en las denuncias, quejas, amparos para obstaculizarlo. Los medios electrónicos lanzan epítetos que nadie controla y se apegan a una concepción torcida de la libertad de expresión.

Se suman los inteletuales —por cuales— que han vivido del sistema y que proveen con sus medios y recursos la maquinación interna que se da en el país para recuperar el poder. Es una persecución permanente, aderezada con noticias falsas, imprecaciones fuera de tono y actos soterrados para desprestigiar… y ridiculizar.

Han sido evidenciados los instigadores del extranjero: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Instituto Catos. En el país, los chalecos amarillos de petatiux y grupos asesorados por Mario Vargas Llosa y Enrique Krauze, entre otros que igual azuzan.

Desde 1983, el periodista Fiodor Sergueev tuvo acceso a documentos secretos de la CIA, donde se delinea todo el entramado que usa Estados Unidos para desestabilizar países que no están con ellos y la aplicación de un plan en varias etapas, así como el momento decisivo para operar (La CIA sin máscara. Editorial Progreso, 1983).

“Todo esto puede sonar a teoría de la conspiración”, dice Carlos Mendoza, del Canal 6 de Julio. “Pero ni siquiera se trata de algo oculto. Todo el método para desestabilizar se puede consultar abiertamente en Internet”.

De acuerdo con el politólogo estadounidense Gene Sharp, los golpes de Estado con el uso de la fuerza ya son obsoletos, pues actualmente se combate mediante armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Sharp añade los cinco pasos, imprescindibles de repetir:

1) Fase de ablandamiento, donde algunos medios intentan crear malestar y desesperanza social.

2) Deslegitimación, hecha mediante la difusión de comentarios contra el régimen, mofas y noticias falsas.

3) Calentamiento en calles, donde se promocionan constantemente movilizaciones de protesta.

4) Combinación de todas las formas de lucha, corren rumores, se crea una falsa carestía, se acusa al gobierno de incompetente y se inician causas judiciales contra los gobernantes, y

5) Fractura institucional: las causas prosperan, los medios apoyan, y los gobiernos caen. La ultraderecha no tolera ninguna intervención contra el mercado. No tolera que nadie se salga del carril, aunque sea lo poco o lo mucho que se pretenda hacer.

“La vuelta del charro negro”: Trump se salva del juicio político.

Y el sistema de la Cuarta Transformación, en la encerrona.

Todo, por no actuar rápido y a tiempo. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: De don Miguel Ramírez, quien nos obsequia sus razonamientos desde Torreón, Coahuila: “La semana que acaba de terminar fue atípica, carente de exceso de gritos y sombrerazos que han caracterizado a los ocho meses que lleva el presente sexenio. Sin embargo, dos hechos importantes se refirieron. Se informó que un ex presidente ha evadido el pago de impuestos. No se le nombró, pero se dice que se trata de Vicente Fox, empresario fracasado que aprovechó su gobierno para beneficiar a sus hijastros y a la piraña que lo acompaña. En la agencia Notimex se detectó uno de tantos saqueos que han ocurrido en nuestro país por décadas, ocasionado por un líder sindical. Al frente de Notimex está la periodista Sanjuana Martínez, persona completamente confiable, por lo que no es de dudar que la labor que ahí realice será muy positiva. López Obrador ha comentado que en lo que va de su mandato ya se han ahorrado miles de millones de pesos. Ojalá que les dé un uso adecuado y no se conforme con tenerlos abajo del colchón. Su gobierno se consolida poco a poco, pero firmemente, además de que quienes lo critican utilizan una táctica que ya no surte efectos, el uso del petate del muerto.”

