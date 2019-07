“Siervos de la Nación”, en nómina

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Un tonto nunca se repone de su éxito

Oscar Wilde, 1854-1900; novelista, poeta y crítico literario irlandés

#SiervosDeLaNación #EnNóminaDeBienestar #AbucheadoresProfesionales #Morena #Bejarano #17MilSiervos #BatallonesCiviles #PharmaPlus #FeDeErratas #PerrezFayad #ArturoRamsanz #FarmaciasSanPablo #FármacosEspecializados #Quadratín #SAEOpacidad #2%ARemate #TetraPak

Un grupo de aplaudidores de Andrés Manuel López Obrador, que en actos públicos abuchean a políticos opositores al régimen morenista, presuntamente están en la nómina de la Secretaría de Bienestar. Este grupo, se le denomina en las huestes amlistas, como “Siervos de la Nación” y son batallones de personas que reciben entre 3 mil y 20 mil pesos de “salario”. Todo con cargo al dinero que estaría destinado a los pobres.

No sorprende para nada esta estrategia de las izquierdas socializantes en México. Así operaron bajo el control de René Bejarano a principios del siglo XXI, en lo que era el gobierno del Distrito Federal y servían para abuchear al gobierno de Vicente Fox.

Pero, ahora, una diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel, dice que el gobierno aclare la verdadera historia y a quién sirven estos “siervos”. Es lamentable destinar el uso de los recursos públicos para abatir los índices de pobreza, para favorecer electoralmente al partido en el poder (Morena), como ocurrió en Baja California, para beneficiar al gobernador electo (quien mueve la Constitución para alargar el periodo de su gobierno de 2 a 5 años), Jaime Bonilla.

La Secretaría de Bienestar, según se ventiló en una solicitud ciudadana de información, desconoce la metodología, objetivos, procesamientos de información y principales resultados del Censo de Bienestar que los “siervos de la nación”, estarían hacienda para inscribir beneficiarios en los programas sociales. Se estima que son unos 17 mil supuestos empleados de esa dependencia, quienes (hay evidencia documentada) organizan las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 8 de junio pasado, en Tijuana, abuchearon a gobernadores y políticos de oposición. La logística fue organizada por los “siervos”.

Es delicada la acusación. El uso de recursos públicos para fines electorales, manejo de masas para apoyar a candidatos a puestos de elección y, por si fuera poco, para crear lista de beneficiarios de programas sociales, simplemente hacen sospechar justificadamente, que el dinero del pueblo, lo usan con el fin de mantener en el poder al partido dominante. Eso no es justicia social.

PODEROSOS CABALLEROS: A pesar que no me envió a mis correos (que están al final de cada columna publicada), la señora Gabriela Estrella González (que se dice apoderada legal de Pharma Plus, propietaria de Farmacias San Pablo, ya que no envió ni copia de su identificación, ni su poder) envió una carta aclaratoria, sobre un error que cometimos en nuestra columna del pasado viernes 19 de julio, donde mencioné a la familia Pérez Fayad, propietaria de Grupo Fármacos Especializados, como dueños de Farmacias San Pablo. Hacemos la corrección, luego que la señora Estrella nos comunicó por teléfono del error, lo que en atención a la familia Ramsanz, concretamente a su líder Arturo Ramsanz, auténticos propietarios de San Pablo Farmacias, hacemos la corrección. Reitero, ni por correo, ni personalmente, he recibido de Graciela nada. Creo que envió algo a la agencia Quadratín, de mi amigo Francisco Davish, pero como abogada debería ser profesional en acciones que le encargan y no actuar con superficialidad. La errata fue corregida. *** El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, sacó varias propiedades que eran de delincuentes a remate. De acuerdo a información obtenida por el periódico “El Universal”, sólo rematan el 2% de lo que ha confiscado la Fiscalía General de la República en varios años. Es más, también rematan propiedades cuyos juicios aún no terminan. Sin embargo, el SAE, que dirige Ricardo Rodríguez Vargas, no publica toda la lista de bienes embargados a presuntos y sentenciados, delincuentes. No hay transparencia en lo que se guarda, liquida, vende o incluso lo que se pierde por delincuencia o daño por el paso del tiempo. El SAE es uno de los organismos que necesita transparencia total. No son bienes de los políticos, ni del gobierno, sino del Estado mexicano. Que no se les olvide.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Tetra Pak lanzó al mercado sus popotes de papel para productos de bebidas en Europa. Estiman que para principios del año próximo estarán comercializándolos en México. La empresa, presidida por Adolfo Orive, da un paso importante en su objetivo de entregar un envase hecho completamente de materiales de envasado a base de plantas, contribuyendo a una economía circular baja en carbono. El nuevo popote de papel será producido en Lisboa, Portugal, estará disponible inicialmente para dos envases pequeños usados comúnmente para productos lácteos y bebidas para niños.

Escúchanos en MVS radio (102.5 FM) de 21:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes en Poder y Dinero Radio. MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano