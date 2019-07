Miguel Mateos interpretará sus inmortales clásicos en el Teatro Metropólitan

La cita es el próximo 17 de noviembre

Pronto llegará su nueva joya sonora, titulada “Undotrecua”

Con 37 años de carrera artística, Miguel Mateos, uno de los grandes íconos y referentes del rock argentino, regresará a la Ciudad de México para complacer a su fiel legión de fans, con un gran repaso sonoro que abarcará sus inmortales clásicos, así como los temas del que será su nuevo disco de estudio. La fecha pactada para una noche de desenfado rocanrolero será el domingo 17 de noviembre en el Teatro Metropólitan. La preventa Citibanamex se realizará los días 22 y 23 de julio.

Hace unos días, Mateos lanzó el segundo avance sonoro que formará parte de su álbum homónimo y que saldrá a la venta en el mes de agosto. Bajo el nombre de Undotrecua EP2, el roquero del Cono Sur dio a conocer las canciones: El menos complicado de los hombres, Voyeur, Nancy y los greatest hits, El alma de las cosasy No me importa nada más. Semanas antes, presentó los temas: El asesino del rock and roll y Corazón con Wi-Fi.

En más de tres décadas de vida dentro de la escena del rock en tu idioma, Miguel Mateos ha vendido alrededor de 5 millones de discos y ha ofrecido más de 7 mil shows en su extensa carrera. De hecho, la tocada que lo marcó fue en 1981, cuando junto a su hermano Alejandro tocaban en su proyecto ZAS, sin ni siquiera contar con una producción oficial, fueron los seleccionados para ser el acto telonero de Queen, en su paso por Argentina. Tres noches les valió para pasar de tocar en bares y pubs frente a un puñado de personas, a pararse frente a un gigantesco mar de almas y hacer lo que saben mejor, tocar rock and roll.

De ahí en adelante, su carrera fue en franco ascenso. En 1982 editó el primer disco de ZAS, que incluyó el éxito Va por vos, para vos. Un año después, 1983, bajo el nombre de Miguel Mateos-ZAS, dio vida al álbum Huevos,donde se sumó a la alineación Pablo Guyot (ex Charly García y ex GIT) y la prensa especializada lo calificó como una de las mejores producciones del año.

Más tardé llegó la producción Tengo que parar. A la que le siguió su disco en vivo Rockas vivas, que vendió más de 500 mil copias sólo en Argentina, a la par de El amor después del amor,de Fito Páez.

Posteriormente, lanzó el maxi-single Mensajes en la radio. Para 1986, Miguel reclutó nuevos músicos en su alineación, Cachorro López y Carlos García López, y emprendió la grabación de su disco Solos en América, que le abrió las puertas a nivel continental. El tema Cuando seas grandese convirtió en número 1 en México. Mientras que Mi sombra en la pared, Es tan fácil romper un corazón yLlámame si me necesitas se transforman en hits y son versionadas por otros artistas, como Laureano Brizuela, Menudo y José José.

Antes de concluir la década de los 80’s, Mateos instauró en México el concepto de Rock en tu Idioma, con el que dio inicio a una extensa gira nacional y donde contó con grupos soportes como Caifanes, La Maldita Vecindad, entre otros, que luego alcanzarían gran notoriedad en la escena. Para entonces, la prensa lo bautizó como “El jefe del rock en español”.

Llegó su sexto material sonoro, Atado a un sentimiento. A este le presidieron Obsesión, Kryptonita, que expulsó los sencillos Si tuviéramos alasy Lola, Coctel, disco en vivo y que tuvo cuatro nuevas canciones, entre ellas Beso francésy Será tu amor, Pisanlov, Bar Imperio, Los argentinitos, álbum en vivo, al igual que Salir vivo. Después, llegaron Uno, Fidelidad,Primera fila, La alegría ha vuelto a la ciudad, Electropopy pronto llegará su nueva joya sonora, titulada Undotrecua.