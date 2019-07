Cantante Ricky Martin exige destitución del gobernador de Puerto Rico

Las protestas, que se llevan a cabo en la isla para exigir la dimisión de Roselló, comenzaron tras la publicación de un chat de casi 900 páginas, lleno de insultos y en el que se hacían comentarios sexistas y homofóbicos contra artistas, políticos de la oposición, activistas e incluso contra víctimas del huracán “María”

El cantante Ricky Martin exigió al Poder Legislativo de Puerto Rico iniciar un proceso de destitución de Ricardo Roselló, quien descartó su reelección, pero se mantendrá en la gubernatura de la isla.

Las protestas, que se llevan a cabo en la isla para exigir la dimisión de Roselló, comenzaron tras la publicación de un chat de casi 900 páginas, lleno de insultos y en el que se hacían comentarios sexistas y homofóbicos contra artistas, políticos de la oposición, activistas e incluso contra víctimas del huracán “María”.

En un video transmitido por redes sociales el pasado domingo, el gobernador reiteró que se mantendrá en el cargo, pero no se presentará a la reelección en 2020.

“Ricardo Rosselló, no sólo eres cínico, también eres maquiavélico, lo que acabas de hacer con ese mensaje que acabas de dar es jugar con la salud mental de los puertorriqueños”, indicó en el audiovisual publicado en sus redes sociales.

La semana pasada, Ricky Martin expresó su frustración y enojo por las expresiones compartidas en ese chat y viajó a Puerto Rico para unirse a las manifestaciones y hacerle saber al político que no lo quieren en el poder, “que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes”.

“Ricardo, no puedes estar en el poder. Mira lo que está pasando en el pueblo, no te das cuenta. Mientras tanto, Puerto Rico vamos a estar unidos, vamos a decir presente. Se acabó el cinismo, se acabó la poca vergüenza, vienen cosas muy lindas para nuestra isla. Unidos podemos todo. Dios los bendice y hasta mañana”, dijo el ex Menudo en el primer video que difundió.

Previamente, había emitido un comunicado en el que exigió al gobernador que reconozca que carece de las competencias de un verdadero líder, que inspire, estimule y guíe con el ejemplo “a que nuestra gente logre alcanzar niveles superiores de vida”.

“Haga un acto de verdadera generosidad, valía y amor por Puerto Rico y ceda su cargo a otra persona con la sabiduría y liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo”, pidió el cantante.

Además de Ricky Martin, figuras del mundo del espectáculo, como Benicio del Toro, Bad Bunny, Olga Tañón y René Pérez se han unido a las manifestaciones para exigir la renuncia del gobernador de la isla.

En un video transmitido por redes sociales, el gobernador reiteró que se mantendrá en el cargo, pero no se presentará a la reelección en 2020