Ley Bonilla, del albazo al cadalso

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

A Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, podrían aplicarle en los próximos días la consigna futbolera: “fue suya y la dejó ir”. Sí, la chicanada del Congreso local de ampliar de dos a cinco años su periodo de gobierno y su necedad de aprobarla, le costará el cargo por ser ilegal e inconstitucional.

La ambición del candidato a la gubernatura por Morena, echó por la borda el triunfo obtenido en las urnas y el respaldo de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al violar uno de sus máximos preceptos: No mentir, no robar y no traicionar.

“Mi opinión es que la autoridad resuelva con libertad… Entiendo que hay una denuncia, sobre esto, que se considera inapropiado o antidemocrático, para no decir ilegal”, dijo AMLO.

En efecto, Bonilla mintió y traicionó a sus electores, que votaron por un periodo de dos años. Además, al mandatario electo se le acusa de comprar a 21 legisladores, (un millón de dólares por cabeza) para quedarse por un periodo de cinco años. ¿Quién fondeó?

Una de las voces más críticas a la reforma ha sido la de Cuauhtémoc Cárdenas: “Si esta reforma que amplía el mandato de un gobernador no se echa abajo, tanto en la ley como en la práctica, se estaría creando un grave antecedente para nuestra vida republicana y democrática”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue clara al señalar: “es una reforma inconstitucional”, y “seré absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad, y por supuesto de lo que en su momento resuelva la Suprema Corte”.

Sí, el caso llegó a tribunales, la dirigencia del PRD presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los supuestos sobornos que recibieron los diputados de Baja California para reformar la Constitución. Incluso, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ampliación del periodo de gobierno en Baja California.

También, en el Congreso, la Ley Bonilla unió a los ocho grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente; aprobaron un punto de acuerdo por unanimidad en contra de la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar el mandato de dos a cinco años.

Damián Zepeda, senador del PAN, advirtió “es un gobernador que, si entra, va a llegar deslegitimado… Es ilegal lo que hicieron y lo saben. Entiendo lo de la autonomía del Legislativo, pero en este caso hay dolo… Lo vamos a impugnar. Tenemos que evitar el precedente a nivel nacional”.

Sin embargo, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, pidió a los legisladores federales “respeto total a la soberanía de su estado” por la ampliación a su mandato. ¡Vaya cinismo!, ni rumbo al cadalso renuncia a la tentación de usar el poder político para crear leyes a modo.

Bonilla olvida o ignora, a su conveniencia, que forma parte del proyecto político de la #4T, y que sus ambiciones políticas violan el estado de Derecho y afectan el endeble sistema democrático del país.

Baja California, símbolo y referente de la alternancia en el poder, podría convertirse en un ejemplo de autoritarismo y abuso contra el respeto al sufragio y la legalidad. Un mal precedente para el tema de revocación de mandato que, en el Senado, Morena busca aprobar en septiembre por mayoría calificada.

VERICUENTOS

Monreal vs préstamos “gota a gota”

¡Por fin!, decidieron enfrentar a la mafia que extorsiona a miles de mexicanos. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa para modificar diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley de Instituciones Financieras para tipificar como delito los préstamos indebidos, conocidos como “gota a gota”, asociados con la usura, robo, extorsión y lavado de dinero. El gobierno de la Ciudad de México reveló que la red de prestamistas gota-gota está integrada por cerca de mil 500 sudamericanos que llegaron como turistas y que desde 2015 operan en mercados y pequeños comercios. Cárcel para estos vividores. ¡Vientos!

Reforma educativa, a la carta

En materia educativa predomina el síndrome de la chimoltrufia, pues mientras la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, afirma que las leyes secundarias de la reforma educativa quedarán blindadas para evitar la venta, herencia y tráfico con las plazas magisteriales, en el anteproyecto de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se prevé que en la asignación de plazas la SEP consultará con las autoridades educativas locales y también con las “representaciones sindicales”, quienes podrán hacer observaciones (recomendaciones), y que los egresados de las Escuelas Normales públicas, tendrán prioridad. ¡Qué alguien me explique!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora