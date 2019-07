¿Qué es la 4T? ¿Top secret? ¿Una quimera?

La 4T se ha convertido en el secreto mejor guardado del nuevo régimen. Y es un auténtico secreto de Estado. Como por arte de magia, o a veces como un trabalenguas indescifrable, preside todos los debates, explica los proyectos, reina como un augurio o como un presentimiento de lo poco que se consigue y de lo mucho que se pretende.

Forma parte ya de la cábala política, del objetivo de la reconstrucción nacional, del centro de los esfuerzos y de la brújula incógnita. Es todo un mapa de ruta nunca explicado que señala hacia dónde vamos y cómo le haremos, pero en estricto sentido nadie sabe en dónde se encuentra.

Todos los procederes y los mecanismos se explican a la luz de la 4T, pero si alguien trata de saber cómo se descifra su cartografía o sus señales elementales se encuentra, en el mejor de los casos, con una gran incógnita y, en el peor, con un muro infranqueable que no tiene entrada ni salida.

Algunos avezados supusieron que se trataba de una Cuarta Constitución, que se añadiría al proceso histórico de las otras tres: las de 1824, 1857 y 1917. Otros, más reservados, opinaron que se trataba de un cuarto movimiento de una sinfonía del tiempo, que coronaria la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Todos los demiurgos han fallado. No es ni una cosa, ni otra. Es un adjetivo calificativo que opera como la llama que infunde el fuego necesario ante las adversidades, ante los errores, ante los retos y ante las incapacidades de los operadores del aparato político que no saben cómo hacerle cuando el del pandero traza el paso siguiente.

La 4T está a punto de dar el salto que se requiere o de convertirse en una quimera. En el primero de los casos ‎se tornaría en un banderazo espectacular para los pueblos latinoamericanos. En el segundo, pasaría a ser otra de las grandes decepciones históricas, un gazapo de utilería.

La 4T está hoy ante la alternativa: o es un sueño producto de la imaginación, que se anhela o se persigue pese a ser improbable que se realice, o un monstruo fabuloso que se presenta con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, que expulsaba llamas por su boca, de acuerdo a las quimeras de los griegos.

En el realismo mágico la quimera es el sinónimo perfecto de la esperanza cuando ésta no tiene demasiadas cosas en qué afirmarse. Característica fundamental de ciertos personajes volátiles, soñadores, deseosos de comerse el mundo y convencidos de que van a conseguirlo. Pueden ser los principales protagonistas de una existencia.

Los conocedores del tinglado opinan que todavía pueden esperarse los grandes campanazos. Es muy temprano, en esta sexta parte del montaje, saber hasta dónde pueden llegar los empeños. El Estado es demasiado fuerte para enseñar los arreos. Queda mucho trecho. Al respetable hay que dosificarle la medicina.

Fueron muchos años de experiencia en la lucha de barricadas. Toda una generación de expertos en lo contestatario se formó esperando el gran momento de superar lo vivido. Y ya están aquí, tienen que demostrar de lo que están hechos, pero siguiendo las pautas de un guión insuperable.

Bien. Enseñaron la hebra de la madeja en la lucha feroz contra la corrupción y los indeseables. Llevaron a la bartolina a un ejemplo de las pústulas de lo corroído. Falta ver cuál es la ruta que se sigue, tratando de descifrar el camino de la 4T en ese empeño.

¡Ah! Pero no todo es miel sobre hojuelas. Falta también saber si los designados conocen los procedimientos. Roma no se hizo en un día. Hasta ahí, bien… pero la gente ya pide resultados. Está exhausta de tiros fallidos. O de que sólo saquen la pistola y no le jalen al gatillo. No quiere que se repita la vieja historia de lo sucedido.

Si el palo está dado, debe comprobarse si ha sido en la dirección correcta, no sólo como amenaza de cualquier enano del tapanco que profiere los gritos de castigo esperando que sean suficientes para que los parroquianos de la taberna calmen las reyertas. Por ahí no es.

Si el aparato estatal dio su mejor tablazo, si enseño el músculo para reivindicar el poder y se queda ahí, puede ser que caiga en un pantano donde se comprueben las pocas habilidades de los oficiantes, y todo se convierta en agua de borrajas, un caldo peligroso‎ que puede resultar en el mayor de los despropósitos del régimen.

La hidra de la corrupción galopante ha sido manejada desde esos cenáculos. No hay para dónde hacerse. Los poderdantes del atrapado tienen todos los resortes de la comedia. Si todo esto es para exonerarlos, puede usted dar por hecho que… ¡adiós Nicanor! Hasta ahí llegaron los efluvios de la 4T.

El uso de la fuerza del Estado es una cosa seria. Está reservada para aquéllos que de verdad están acostumbrados a rendirle culto al poder. No puede utilizarse con fines propagandísticos o como artilugio pasajero, para salir del paso. Es como una pistola, cuando se saca es para disparar, si no se hace, usted sabe las consecuencias de esa hombrada.

Así es que a ocuparse. La 4T, cualquier cosa que ésta sea, debe ser operada y comprobada. Para eso pagamos por la función el día de las elecciones generales. Para eso votamos por los nuevos rostros, por otras conductas, por otras razones. Por eso estamos esperando, y hay veces que la esperanza no aguanta mucho. Ésta es una de ellas.

La otra pinza de la tenaza es el plan petrolero. Todos sabemos que en esa materia tan delicada el dinero de la inversión no lo resuelve todo. Es imprescindible abrir nuevamente los tres mil pozos productivos cancelados por los charros y los corruptos para justificar el paso franco de las empresas representadas por nuestros próceres prestanombres.

Todos sabemos que se han estado robando diariamente la mitad de la producción petrolera en millones de barriles de crudo que sustraen para su venta ratera en los mercados extranjeros del spot y en puertos lejanos de todos los continentes, partiendo del Golfo de Campeche a esos infausto destinos.

Pero tal parece que los expertos petroleros de la 4T no lo saben. Si lo supieran jamás hubieran planteado una catarata de inversiones destinadas a succionar pocitos que en diez años producirán unos miles de litros‎ de aceite y de bitúmenes. Eso, por sí sólo, puede producir otra vez la ruina y la decepción.

Pero la pinza de la 4T ha sido activada. Parece que no hay forma de darle reversa. Los objetivos son claros.

De ser el secreto mejor guardado del nuevo régimen, la 4T puede estar en el camino de convertirse en una quimera. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Carlos Romero Deschamps es el mejor ejemplo de cómo la 4T nada más se la pasa sacando la pistolita sin atreverse a jalar del gatillo. Según versión del diario Reforma, publicada la mañana de ayer, al menos dos denuncias en contra del cacique del sindicato petrolero y seis de sus familiares presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el reportero Abel Barajas, las acusaciones serían por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito e involucrarían hasta a la hijastra de una hermana de Romero. La UIF identificó depósitos, operaciones con cheques y transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a favor de familiares de Romero Deschamps, sin que exista justificación de origen ni destino. La denuncia contempla a Blanca Rosa Durán, su esposa; Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, sus hijos; María Fernanda Ocejo, esposa de Juan Carlos Romero y a Ana Luisa Aguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero. Según la información, la FGR no ha llamado a declarar ni a Romero Deschamps ni a ningún miembro de su familia. + + + Pero hete aquí que, unas horas después de publicada la anterior información, Un juez federal, con sede en el Estado de México, otorgó una suspensión definitiva a Romero Deschamps, por lo que no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), ante el cúmulo de acusaciones que han presentado en su contra no pocos trabajadores de la industria petrolera. ¡Viva la impunidad!

