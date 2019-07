Martí siente los pasos de Monreal en su azotea

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A Martí Batres no le sienta nada bien el paso de los días. Y es que cada hora que pasa es una menos de su presidencia en el Senado de la República, que tiene fecha de caducidad a la media noche del sábado 31 de agosto.

Ganada hace un año con triquiñuelas al michoacano Cristóbal Arias, quien ya había sido “palomeado” por ustedes ya saben quién, Batres siente hoy que la presidencia del Senado es simplemente “suya” y que no tiene por qué salir de ella como lo establece la norma y la tradición legislativa.

Y como considera que el cargo es “suyo”, entonces habla de que “si es removido”, él pide que también cambie la coordinación de Morena, que ocupa el senador Ricardo Monreal por votación de la mayoría de su bancada.

Pero el caso es que lo de Martí es terminación de mandato y no remoción y la coordinación de la bancada no tiene nada que ver con la presidencia del Senado. No son cargos ni posiciones similares.

Además lo de la elección de una nueva mesa directiva, y nueva presidencia en el Senado de la Republica, no es cosa de un juego de kermés de un kínder, y menos para satisfacer caprichos o ambiciones personales de nadie, sino la búsqueda de un equilibrio interno de poderes entre las fracciones y fuerzas políticas en esa parte del Legislativo.

Hoy, además de un cambio se busca que la nueva presidencia del Senado refleje la exigencia de la creciente paridad de género en todos los ámbitos del país.

Es por eso que, ante la previsible y lógica salida de Batres de esa presidencia, se bus ca que quien lo sustituya sea una senadora y quizá de la segunda fuerza en esa cámara, que es el PAN.

En el grupo de Batres se dice que éste no tiene por qué dejar esa presidencia si Morena ganó por amplia mayoría en el Senado.

Pero fíjese usted que eso es falso.

La anterior legislatura tuvo 54 senadores del PRI; 38 del PAN, 22 del PRD, 7 del Verde y 2 del PT.

Y tuvo como presidentes a un priísta, dos del PAN, uno del Verde y uno del PRD.

Nunca hubo pleitos por ese reparto y se buscó siempre el equilibrio entre las fuerzas existentes en esa cámara.

Hoy, Morena tiene 59 senadores, apenas 5 más que el PRI en la pasada legislatura; 24 del PAN; 15 del PRI; 7 del Movimiento Ciudadano; 6 del PT y 6 del Verde, inició el PRD con 5 y 5 más son del PES y 1 es independiente.

Es decir, Morena no arrasó como Batres y aliados quieren hacer creer.

Se diversificó, eso sí. Pero PAN y PRI son claramente segunda y tercera fuerza y como tales y por el equilibrio interno, bajo la lógica que predominó en la pasada legislatura, debieran tener posibilidades de ocupar la presidencia por un año cada uno.

Como sea, y para no confrontarse, Monreal como coordinador de la bancada mayoritaria y como presidente de la Junta de Coordinación Política, ha dicho que 4 senadoras de su partido han expresado su deseo de ocupar el cargo que dejará vacante, no por remoción, Batres el último día de agosto y que será una votación interna y en secreto la que decida quien sigue en esa posición.

Con la conciencia sucia por sus acciones pasadas, Batres cree, está convencido, y más por la cilindreada que le da la biliosa de Yeidckol Polevnsky desde la dirigencia de Morena, que la campaña interna para que no sea reelecto, la encabeza el mismísimo Ricardo Monreal.

El zacatecano, para no confrontarse, dijo ayer que “le tiene mucho respeto a Batres Guadarrama” y que no iba a entrar en ningún tipo de confrontación.

“(La pugna por la presidencia del Senado, dijo) es un tema menor. Tenemos tanto trabajo, tantos problemas en el país, que situarnos en una disputa interna me parece demasiado menor. La tercera semana (de agosto) vamos a decidir por mayoría (ese cargo”, reiteró.

El comentario fue chile con limón en la herida del enorme ego de Batres, quien en una respuesta que pretendió ser irónica, dijo:

“Celebro su tono conciliador, qué bueno que ha cambiado el tono y que es un tono conciliador. Lo celebro, qué bueno que así sea”.

¿Cuál?, ¿conciliador? No, fue una respuesta de evidente desprecio hacia las aspiraciones persistentes de Batres.

Es obvio que si Monreal informa a los medios que existen 4 senadoras de Morena que han levantado la mano para apuntarse para el cargo, es porque alguna de ellas va a quedar.

Abierto el proceso con la inscripción de hecho de estas 4 senadoras, Monreal no hace más que darle legitimidad y contexto.

No puede hacer menos, él ya tiene asegurado su encargo.

Tremendo susto

De acuerdo a reportes internacionales, San Miguel de Allende, en Guanajuato, es una de las mejores ciudades para vivir, no en México, sino del mundo.

Es sabido que ahí se han asentado muchos jubilados extranjeros provenientes de Estados Unidos y de Europa.

Esa hermosa ciudad se ha convertido así en una especia de oasis de paz y tranquilidad con una condición que no gozan las otras urbes del mismo estado.

Todo pareció romperse ayer cuando varios sujetos armados, como en otras partes del país, alcanzaron y asesinaron a 2 policías locales en una de las avenidas más importantes de San Miguel de Allende.

El hecho no sólo provocó una alarma generalizada entre los habitantes de esa ciudad, sino una inmediata movilización policiaca como no se había visto en esa población.

El gobierno municipal, encabezado por el panista Alberto Villarreal, organizó de inmediato una respuesta en la que no sólo participaron los habitantes de San Miguel de Allende con informaciones sobre el paradero de los agresores, sino con una búsqueda coordinada a través de las cámaras de vigilancia esparcidas por toda la urbanidad.

En el rápido y eficiente operativo participaron además agentes de la naciente Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde, cuando tres sujetos agredieron de forma directa y sin causa aparente, con disparos de arma de fuego a dos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, a quienes privaron de la vida.

De inmediato se activó una amplia red de cámaras del C4, a través de las cuales se logró identificar y ubicar a los probables agresores en la colonia Montes de Loreto.

Ahí fueron detenidos los tres implicados, quienes quedaron bajo el resguardo del secretario de Seguridad Pública, general de División D.E.M. Rolando Hidalgo Eddy, junto con elementos de la Policía Municipal.

Una respuesta inmediata que regresa la confianza y la tranquilidad a los habitantes de San Miguel de Allende.

