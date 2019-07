Thaly Vargas y su Orquesta lanzan “Perdóname”

Luego de triunfar con el Grupo Aroma, la cantante va en solitario con su nuevo sencillo

A ritmo de cumbia

Haciendo del ritmo y sabor una filosofía de vida y extendiendo una carrera que ocupó grandes escenarios de la mano del Grupo Aroma, Thaly Vargas perfila un camino de música y escenarios, mismo que dio inicio en el realityEl show de los sueños, para de ahí explorar nuevos linderos que la llevaron a ser considerada dentro de las 30 mejores voces en el reality argentino American Idol, y así, confirmar que la pasión musical viene grabada en su ADN.

De esta forma y siendo poseedora de una voz y presencia llena de sabor tropical, Thaly Vargas emprende una nueva aventura dentro del mercado latino, haciendo de la cumbia un lenguaje de expresión universal que sincroniza alma, corazón y voluntad bajo el nombre de Thaly Vargas y su Orquesta, lanzando al mercado Perdóname, primer sencillo en su nueva etapa artística, mismo con el que espera meterse hasta lo más profundo del corazón del público que gusta y sigue el género tropical.

Con Perdóname, Thaly Vargas se adentra de lleno en la sincronía tropical romántica, incursionando como compositora y dejando salir un torrente de sentimiento, manifestando que el amor por más intenso que se sea, no siempre logra permanecer entre dos personas, cuando un tercero llega a remover el interior de un corazón perdido. “Perdóname, discúlpame que no puedo estar contigo, no sé cómo decírtelo, me da miedo la reacción que tengas tú…” es apenas una frase de este conmovedor, pero rítmico tema, que sin duda pondrá a bailar a todos.

Perdóname sale al universo tropical acompañado de una importante campaña de promoción que llevará la imagen y voz de Thaly Vargas y su Orquesta, a encender los corazones más apasionados en el espectro tropical, despuntando un video que muestra la belleza y cadencia de la agrupación, además de comenzar a sonar en las principales estaciones radiales.